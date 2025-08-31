Ένα μωρό του οποίου η μητέρα δεν είχε εμβολιαστεί κατά του κοκκύτη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, πέθανε αφού προσβλήθηκε από τη λοίμωξη, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ασφαλείας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA).

Το θέμα παρουσιάζεται σε ρεπορτάζ του ΒΒC, όπου αναφέρεται ότι ο θάνατος, ο οποίος συνέβη μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2025, είναι η πρώτη θανατηφόρα περίπτωση κοκκύτη στο Ηνωμένο Βασίλειο φέτος.

Ακολουθεί τις προειδοποιήσεις της κυβέρνησης σχετικά με τη χαμηλή πρόσληψη εμβολίων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, καθώς και την αύξηση της διστακτικότητας για τα εμβόλια.

Κανένα από τα κύρια εμβόλια για παιδιά στην Αγγλία δεν έφτασε τον στόχο εμβολιασμού του 95% πέρυσι, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της υγειονομικής υπηρεσίας.

Ο κοκκύτης είναι μια βακτηριακή λοίμωξη των πνευμόνων και των αεραγωγών που μπορεί να αποβεί θανατηφόρα, ιδίως για τα μωρά. Το 2024, έντεκα βρέφη πέθαναν από την ασθένεια.

Συνιστάται στις έγκυες γυναίκες, καθώς και στα βρέφη και τα μικρά παιδιά, να εμβολιαστούν κατά της ασθένειας. Το ποσοστό εμβολιασμού των εγκύων γυναικών ανέρχεται σήμερα στο 72,6%.

Η UKHSA αναφέρει ότι ο εμβολιασμός κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ο οποίος εισήχθη στα τέλη του 2012, είναι «βασικός για την παθητική προστασία των μωρών» κατά τις πρώτες εβδομάδες της ζωής τους. Στα βρέφη χορηγείται για πρώτη φορά ένα εμβόλιο που προστατεύει από τον κοκκύτη σε ηλικία οκτώ εβδομάδων.

Από το 2013, 33 βρέφη έχουν πεθάνει από την ασθένεια, εκ των οποίων τα 27 είχαν μητέρες που δεν είχαν εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η αναπληρώτρια διευθύντρια της UKHSA, Gayatri Amirthalingam, δήλωσε ότι η περίπτωση αυτή υπενθυμίζει «πόσο σοβαρός μπορεί να είναι ο κοκκύτης για τα πολύ μικρά μωρά».

Συνέχισε: «Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη άμυνα κατά του κοκκύτη και είναι ζωτικής σημασίας οι έγκυες γυναίκες και τα μικρά βρέφη να εμβολιάζονται την κατάλληλη στιγμή, ιδανικά μεταξύ της 20ης και της 32ης εβδομάδας.