Έκκληση στους γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους κατά τις σχολικές διακοπές κάνουν οι αρχές της Βρετανίας μετά την ραγδαία αύξηση κρουσμάτων ιλαράς στην Ευρώπη και τους θανάτους που έχουν καταγραφεί.

Η χώρα μετρά από την αρχή του έτους 674 περιπτώσεις ενώ 145 από αυτά εντοπίστηκαν μέσα στις τελευταίες 20 μέρες του Ιουλίου ενώ στις αρχές του ίδιου μήνα έχασε τη ζωή του ένα αγοράκι στο Λίβερπουλ. Οι λοιμώξεις αφορούν κυρίως σε παιδιά κάτω των 10 ετών και τα περισσότερα κρούσματα έχουν εντοπιστεί στο Λονδίνο.

Η αύξηση των κρουσμάτων ιλαράς είναι παγκόσμια καθώς το 2025 φαίνεται πως έχουν καταγραφεί τα περισσότερα κρούσματα εδώ και 25 χρόνια. Παράλληλα έχουν καταγραφεί αρκετοί θάνατοι παιδιών. Όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τα κρούσματα εκτοξεύτηκαν από 60.756 το 2023 σε 148.974 το 2024 στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιφέρεια του οργανισμού – η οποία περιλαμβάνει και χώρες της Κεντρικής Ασίας. Η UNICEF επιβεβαίωσε ότι τα κρούσματα βρίσκονται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από το 1997.

Συμπτώματα, μετάδοση και οι αντιεμβολιαστές

Η ιλαρά ξεκινά συνήθως με συμπτώματα που μοιάζουν με κρυολόγημα, όπως πυρετό, βήχα και ρινική καταρροή, και στη συνέχεια εμφανίζεται ένα χαρακτηριστικό εξάνθημα που εξαπλώνεται σε όλο το σώμα.

Πρόκειται για μία από τις πιο εύκολα μεταδιδόμενες ασθένειες. Εάν κάποιος έρθει σε στενή επαφή με έναν ασθενή, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να κολλήσει. Ο ιός μεταδίδεται από τα σταγονίδια που διαχέονται στον αέρα όταν ο ασθενής βήχει, φτερνίζεται ή ακόμα και όταν απλώς αναπνέει. Μάλιστα, ο ιός μπορεί να παραμείνει στον αέρα και να είναι μολυσματικός για έως και δύο ώρες αφότου ο ασθενής φύγει από τον χώρο. Κάποιος με ιλαρά μπορεί να μεταδώσει τον ιό στους άλλους για περίπου 8 ημέρες. 4 ημέρες πριν φανεί το εξάνθημα μέχρι και 4 ημέρες μετά που θα έχει εμφανιστεί.

Ο μεγάλος «φίλος» της έκρηξης των κρουσμάτων είναι η απουσία εμβολιασμών. Το αντιεμβολιαστικό κίνημα αυξήθηκε πολύ κατά την περίοδο του κορωνοϊού και αυτοί που έχουν επεκτείνει την άρνησή τους γενικότερα στα εμβόλια έχουν αριθμητικά αυξηθεί παγκοσμίως. Αυτό όμως έχει φέρει έκρηξη κρουσμάτων διάφορων ασθενειών πέρα από την ιλαρά και στην ασθένεια του κοκκύτη. Φυσικά το αντιεμβολιαστικό κίνημα έχει και πολιτικές διαστάσεις.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτιειών και η τοποθέτηση του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, στη θέση του υπουργού Υγείας των ΗΠΑ έχει προκαλέσει πρόσθετους προβληματισμούς. Σε εκδήλωση μάλιστα συγκέντρωσης χρημάτων για τον διεθνή οργανισμό εμβολιασμών Gavi, ο Κένεντι αμφισβήτησε ανοιχτά την ασφάλεια του εμβολίου κατά του κοκκύτη. Οι δηλώσεις του καταδικάστηκαν έντονα από την επιστημονική

κοινότητα όμως η «ζημιά» γίνεται στην κοινωνία. Ειδικοί επεσήμαναν ότι αγνόησε πλήθος επιστημονικών μελετών που τεκμηριώνουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Παρόλα αυτά αρκετοί είναι αυτοί που ακολουθούν την ρητορική του με αποτέλεσμα να μειώνονται ακόμα περισσότερο τα ποσοστά εμβολιασμών στη χώρα.

Τα παγκόσμια ποσοστά εμβολιασμών

Ο ΠΟΥ που έχει ένα πρόγραμμα δράσης για την ανοσοποίηση του πληθυσμού έως και το 2030 δημοσίευσε συγκεκριμένα στοιχεία για τα ποσοστά των εμβολιασμών παιδιών για συγκεκριμένες ασθένειες. Αναφέρει ότι η πλήρης εμβολιαστική κάλυψη για ιλαρά, παρωτίτιδα, ερυθρά (MMR) και ηπατίτιδα Β ανήλθε το 2024 στο 91%, έναντι 92% το 2019. Το απαιτούμενο ποσοστό για την επίτευξη συλλογικής ανοσίας στην ιλαρά όμως είναι το 95%. Η κάλυψη για διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη (DTP) και πολιομυελίτιδα παρέμεινε στο 93%, δύο μονάδες χαμηλότερα από τα προ της πανδημίας επίπεδα.

Άλλες σχετικές ανακοινώσεις:

– Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2024, υπήρχαν 14,3 εκατομμύρια παιδιά που δεν είχαν κανένα εμβόλιο – τα λεγόμενα παιδιά μηδενικής δόσης.

– Η κάλυψη μιας τρίτης δόσης εμβολίου που προστατεύει από τη διφθερίτιδα, τον τέτανο και τον κοκκύτη (DTP3) ήταν 85% το 2024.

– Η παγκόσμια κάλυψη για την πρώτη δόση εμβολίου HPV σε κορίτσια αυξήθηκε από 27% το 2023 σε 31% το 2024.

– Η κάλυψη του εμβολίου κατά του κίτρινου πυρετού στις χώρες που διατρέχουν κίνδυνο είναι 52%, πολύ κάτω από το συνιστώμενο 80%.

Οι αρχές των ευρωπαϊκών χωρών βρίσκεται σε εγρήγορση καθώς μένει περίπου ένας μήνας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, από την άλλη πλευρά οι κρατικοί μηχανισμοί δεν φαίνεται να έχουν τα μέσα να πείσουν όσους φοβούνται περισσότερο την βελόνα από το να ασθενήσει το παιδί τους. Και σε κάποιες περιπτώσεις δεν βοηθούν και οι … πολιτικές συνθήκες.