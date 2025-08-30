Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι η αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε στην Υεμένη ενδέχεται να σκότωσε το σύνολο του υπουργικού συμβουλίου των Χούθι, ανάμεσά τους τον πρωθυπουργό και δώδεκα υπουργούς, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού Channel 12.

Το ισραηλινό μέσο σημειώνει ότι η εκτίμηση δεν είναι οριστική και πως οι IDF εξακολουθούν να αξιολογούν τα αποτελέσματα της επίθεσης.

Το Channel 12 μετέδωσε ότι ο υπουργός Άμυνας των Χούθι και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου κατευθύνονταν προς τον χώρο της συνεδρίασης λίγο πριν από το πλήγμα και φαίνεται πως έφτασαν εγκαίρως ώστε να βρεθούν στο επίκεντρο της έκρηξης.