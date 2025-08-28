ΟιΧούθι της Υεμένης ανέφεραν ότι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στην πρωτεύουσα Σαναά, τέσσερις ημέρες μετά τους φονικούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον των φιλοϊρανών ανταρτών, οι οποίοι εξαπολύουν το τελευταίο διάστημα πολυάριθμες πυραυλικές επιθέσεις με στόχο το ισραηλινό έδαφος.

«Ισραηλινή επιθετικότητα στην πρωτεύουσα Σαναά», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο των Χούθι, Al-Massirah, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ακόμη ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι, συμπεριλαμβανομένου του προεδρικού μεγάρου και μιας εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων, σε απάντηση στις επιθέσεις του «τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι» εναντίον του Ισραήλ.

Ο δημοσιογράφος του ισραηλινού τηλεοπτικού δικτύου Channel 12 Αμίτ Σεγκάλ δήλωσε επικαλούμενος μια ισραηλινή πηγή, ότι υψηλόβαθμα πολιτικά πρόσωπα των Χούθι έγιναν στόχος της ισραηλινής επίθεσης.

Επίσης την Τετάρτη οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για μια πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ αφού ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι αναχαίτισε έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη.

Τέλος σύμφωνα με τους αντάρτες που ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης και μεγάλα τμήματα της χώρας οι ισραηλινές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν τέσσερις ημέρες άφησαν πίσω τους δέκα νεκρούς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ