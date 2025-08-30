Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, ανακοίνωσε πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με κύριο θέμα την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ουκρανία. Η συνομιλία αυτή πραγματοποιήθηκε ενώ ο Ινδός ηγέτης βρίσκεται στη βόρεια Κίνα, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ), στην πόλη Τιαντζίν.

Στη διάρκεια της επικοινωνίας του με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο Μόντι διαβεβαίωσε ότι η Ινδία παρέχει την πλήρη υποστήριξή της στις πρωτοβουλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην ανατολική Ευρώπη. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημείωσε: «Ανταλλάξαμε απόψεις για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση, την ανθρωπιστική της πτυχή και τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας». Παράλληλα υπογράμμισε πως η Ινδία θα στηρίξει όλες τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν σε αυτό το αποτέλεσμα.

Διπλωματικές επαφές ενόψει της Συνόδου ΟΣΣ

Σημαντικό ρόλο αποκτούν οι διπλωματικές συναντήσεις στο περιθώριο της Συνόδου, καθώς ο Ναρέντρα Μόντι αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν τη Δευτέρα, παρουσία ηγετών από περισσότερες από 20 χώρες. Η Ινδία εμφανίζεται έτσι ως βασικός παίκτης στις διεθνείς εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συνομιλία με τον Ινδό πρωθυπουργό «παραγωγική και σημαντική», επιβεβαιώνοντας την πρόθεση της Ουκρανίας για πιθανή μελλοντική συνάντηση με τον Πούτιν. Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) επεσήμανε: «Η Ινδία είναι έτοιμη να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες και να στείλει ένα μήνυμα προς τη σωστή κατεύθυνση στη Ρωσία και σε άλλους ηγέτες κατά τη διάρκεια συναντήσεων στο περιθώριο της συνόδου κορυφής».

Η στάση της Ινδίας και οι γεωπολιτικές ισορροπίες

Το Νέο Δελχί διατηρεί διαχρονικά ισχυρούς δεσμούς με τη Μόσχα, οι οποίοι παραμένουν ανεπηρέαστοι παρά τις προσπάθειες της Ινδίας για σύσφιξη σχέσεων με τη Δύση και ιδιαίτερα με την Ουάσινγκτον σε ζητήματα ασφάλειας. Αυτή η πολιτική ισορροπιών έχει οδηγήσει το Νέο Δελχί να μην καταδικάσει ανοιχτά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, επιλέγοντας, αντ’ αυτού, να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές.

Παρά τις πρόσφατες διεθνείς προσπάθειες για επίτευξη εκεχειρίας, η προοπτική τερματισμού της πολεμικής σύγκρουσης φαίνεται να αποδυναμώνεται, με τη ρωσική πλευρά να υποβαθμίζει τις πιθανότητες άμεσης συνάντησης κορυφής Πούτιν-Ζελένσκι. Εν τω μεταξύ, η Ινδία επιβεβαίωσε ότι δεν θα υποκύψει στην αύξηση των αμερικανικών δασμών στα προϊόντα της στο 50%, απόφαση που ελήφθη επί διακυβέρνησης Τραμπ ως αντίποινα για τις ινδικές εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.