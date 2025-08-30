Ο πρώην μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού, Φιλίπ Πετρούσεβ, αποβλήθηκε στα μισά της πρώτης περιόδου με ντισκαλιφιέ στον αγώνα της Σερβίας με την Πορτογαλία για τον 1ο όμιλo του Ευρωμπάσκετ 2025, επειδή έριξε μπουνιά στο στήθος του Ντιόγκο Μπρίτο, μετά από αψιμαχία που είχαν, ωστόσο αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο στους «πλάβι» να ζευγαρώσουντις νίκες τους επικρατώντας με 80-69.

Ουσιαστικά η Σερβία αισθάνθηκε πίεση από τους Πορτογάλους μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο, καθώς από τη δεύτερη περίοδο ενεργοποιήθηκε η άμυνα περιορίζοντας τους αντιπάλους στους 14 πόντους, τη στιγμή που ο Γιόκιτς έκανε τη «ζημιά» κοντά στο καλάθι και οι Μπογκντάνοβιτς, Μαρίνκοβιτς βρήκαν ρυθμό από τα 6,75, εξασφαλίζοντας στο σύνολο του Σβέτισλαβ Πέσιτς μία διψήφια διαφορά ασφαλείας 10 πόντων (33-43).

Petrušev mozga bez pic.twitter.com/qXnufyCzGz — Dečko opasnih namera (@papadubi___) August 29, 2025

Με την παραγωγικότητα των Σέρβων να μην… απειλείται ούτε στην τρίτη περίοδο, παρά το γεγονός ότι ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο λόγω τραυματισμού, οι «πλάβι» παρέμειναν σε απόσταση και πρόσθεσαν ακόμη μία νίκη στην προσπάθεια τους να κατακτήσουν την κορυφή της Ευρώπης.

Ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση από τον σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς, Νίκολα Γιόκιτς, με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ 18 πόντους πρόσθεσε ο Νίκολα Γιόβιτς. Από την Πορτογαλία πάλεψε ο Ντιόγκο Μπρίτο με 22 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 33-43, 49-64, 69-80