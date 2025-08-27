Η πανίσχυρη Σερβία φανέρωσε τις διαθέσεις της από την πρεμιέρα του εφετινού Ευρωμπάσκετ, συντρίβοντας την Εσθονία στη Ρίγα, όπου φιλοξενείται ο 1ος όμιλος. Η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς δεν έδειξε… οίκτο και συνέτριψε με 98-64 τους Εσθονούς, που περιορίστηκαν σε ρόλο θεατών των… ορέξεων του Γιόκιτς και της παρέας του.

Οι Σέρβοι βασίστηκαν στη διάρκεια που έδειξαν σε άμυνα και επίθεση από το τζάμπολ της αναμέτρησης, εξασφαλίζοντας από το πρώτο δεκάλεπτο ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 20 πόντων (31-12 στο 10΄) και μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Μέχρι το 30΄ η μεγάλη των «Πλάβι σχολή» έδωσε ρεσιτάλ παραγωγικότητας (έκλεισε την τρίτη περίοδο με 86 πόντους) και στον… επίλογο κατέβασε ταχύτητα, απέναντι στους αδύναμους Εσθονούς.

Ο αστέρας των Ντένβερ Νάγκετς, Νίκολα Γιόκιτς, άγγιξε το τριπλ νταμπλ σε 24 λεπτά συμμετοχής με 11 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ την επίθεση οδήγησε ο Νίκολα Γιόβιτς με 18 πόντους. Ο Φιλίπ Πετρούσεβ πρόσθεσε 12 πόντους, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς 11, Αλέκσα Αβράμοβιτς 13. Από την Εσθονία πάλεψε ο Χένρι Ντρελ με 11 πόντους.

Λετονία-Τουρκία 73-93

Ιδανική πρεμιέρα για την Τουρκία στον 1ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025. Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν συνέτριψε με 93-73 την «οικοδέσποινα» Λετονία στη Ρίγα, έχοντας τον έλεγχο και το προβάδισμα από το πρώτο τζάμπολ της αναμέτρησης. Με λέι απ του Όσμαν, η Τουρκία εξασφάλισε μία διψήφια διαφορά στο 4΄ (3-13), την οποία εκτόξευσε στο +14 στο 8΄ (10-24) και στο +20 στο 31΄ (55-75), για να μετατρέψει σε περίπατο το υπόλοιπο του αγώνα.

Με 20 πόντους και 4/7 τρίποντα (3/3 στην τρίτη περίοδο), ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Τσεντί Όσμαν, οδήγησε την επίθεση της ομάδας του, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Σέιν Λάρκιν (15π.), Κεναν Σιπάχι (19π., 5/5τρ.) και Αλπερέν Σενγκούν (16π., 8ρ.).

Από τη Λετονία, πάλεψε ο Ρίχαρντ Λόμαζς με 16 πόντους, ενώ από 10 σημείωσε ο ΝΒΑερ Κρίσταπς Πορζίνγκις και ο Ρόλαντ Σμιτς, ενώ 11 πρόσθεσε ο Αρτούρ Ζάγκαρς.

Πορτογαλία-Τσεχία 62-50

Στη Ρίγα, την πόλη, όπου στις 14 Σεπτεμβρίου θ’ αναδειχτεί η νέα Πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Πορτογαλία μπήκε με το… δεξί, στον 1ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025, επικρατώντας με 62-50 της Τσεχίας. Tη… διαφορά έκανε ο σέντερ των Μπόστον Σέλτικς, Νιεμίας Κέτα, με ένα απίστευτο double double, καθώς είχε συγκομιδή 23 πόντους και 18 ριμπάουντ! Ο Ραφαέλ Λισμπόα σημείωσε 15 πόντους για την ομάδα του Μάριο Γκόμες.

Οι δύο ομάδες δεν παρουσίασαν σπουδαίο θέαμα, ήταν αμφότερες άστοχες, ενώ υπέπεσαν και οι δύο σε πολλά λάθη (19 η Τσεχία, 15 η Πορτογαλία).

Αν αναλογιστεί κανείς, πάντως πως οι Τσέχοι τέλειωσαν το ματς με 10/25 δίποντα και ο Νιεμίας Κέτα είχε μόνος του 10/14 δίποντα σε 30:33΄΄ λεπτά που αγωνίστηκε για την Πορτογαλία, είναι εύκολο να βγει το πόρισμα ως προς τους τομείς από τους οποίους κρίθηκε η νικήτρια.

Η Τσεχία που σε αυτό το Ευρωμπάσκετ αγωνίζεται χωρίς δύο βασικά στελέχη της, τον Γιαν Βέσελι και τον Tόμας Σατοράνσκι, είχε μόνο έναν παίκτη διψήφιο, τον πόιντ γκαρντ των Ατλάντα Χοκς, Βιτ Κρέιτσι, με 10 πόντους.

2ος Όμιλος

Γερμανία-Μαυροβούνιο 106-76

Με μία εμφατική νίκη και… κατοστάρα, 106-76, επί του Μαυροβουνίου ξεκίνησε στο Ευρωμπάσκετ 2025 η Γερμανία, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου, οι αγώνες του οποίου διεξάγονται στο Τάμπερε της Φινλανδίας.

Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2023 και «χάλκινη» στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ, αυτό του 2022, είδε δύο ΝΒΑer, τον πόιντ γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς Ντένις Σρέντερ και τον γκαρντ των Ορλάντο Μάτζικ, Φραντς Βάγκνερ να βάζουν την «υπογραφή» τους στο ξεκίνημα με το… δεξί των «πάντσερ». Ο Βάγκνερ σημείωσε 22 πόντους και μάζεψε 8 ριμπάουντ, ενώ 21 πρόσθεσε ο Σρέντερ που μοίρασε και 4 ασίστ. Ο Αντρέας Ομπστ πρόσθεσε 18 πόντους και 10 ο Μαοντό Λο.

Η Γερμανία πάτησε… γκάζι στην 3η περίοδο, όταν σημείωσε επιμέρους σκορ 33-12 για να μετατρέψει το «εύθραυστο» 43-46 του ημιχρόνου σε 55-79 στο 30ό λεπτό. Από εκεί και πέρα ήταν όλα εύκολα για τους Γερμανούς, που είχαν όρθιο στον πάγκο τον συνεργάτη του Άλεξ Μουμπρού, Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς. Ο Ισπανός τεχνικός της Γερμανίας, Άλεξ Μουμπρού είχε διακομισθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (25/8), όπου διαπιστώθηκε πως αντιμετωπίζει οξεία λοίμωξη. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό το διάστημα της υποχρεωτικής απουσίας του 46χρονου Ομοσπονδιακού τεχνικού της εθνικής Γερμανίας.

Ο Άιζακ Μπόνγκα αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα, 6 λεπτά πριν τη λήξη με τον 26χρονο φόργουορντ της Γερμανίας να μην επιστρέφει. Σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, η Γερμανία στερείται των υπηρεσιών των Μάξι Κλέμπερ, Αϊζέια Χάρτενσταϊν και Μόριτς Βάγκνερ.

Το Μαυροβούνιο βρήκε 23 πόντους και 10 ριμπάουντ από τον σέντερ τον Σικάγο Μπουλς Νίκολα Βούτσεβιτς και 18 πόντους από τον Κάιλ Όλμαν

Λιθουανία-Μεγάλη Βρετανία 94-70

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας πλησίασε το double double (18π., 9ρ.) και η Λιθουανία επικράτησε άνετα, με 94-70 της Μεγάλης Βρετανίας, στην πρεμιέρα του 2ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ 2025, στο Τάμπερε της Φινλανδίας.

Οι Λιθουανοί μάζεψαν 57 ριμπάουντ έναντι 31 της Μεγάλης Βρετανίας. Είχαν και 33/51 δίποντα έναντι 12/31 των Βρετανών. Πάντως, στα τρίποντα που συνήθως είναι το δυνατό σημείο της Λιθουανίας, οι παίκτες του Κουρτινάιτις είχαν μόλις 2/19 την ώρα που η Μεγάλη Βρετανία ευστόχησε σε 8/30 έξω από τα 6.75.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο 23χρονος πάουερ φόργουορντ της Λιθουανίας Αζουέλας Τουμπέλις προσθέτοντας 17 πόντους και μαζεύοντας 7 ριμπάουντ. Μαργκίρις Νορμάντας (11π.) και Άρνας Βελίτσκα (10π.). Από την ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις σημαντική ήταν και η προσφορά του έμπειρου Ρόκας Γιεντράιτις με 7 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Από τη Μεγάλη Βρετανία ξεχώρισε ο Ακουάσι Γιεμπόα με 17 πόντους, ενώ 6 ριμπάουντ μάζεψε ο Νταν Άκιν του Κολοσσού Ρόδου.

Φινλανδία-Σουηδία 93-90

Στα τελευταία λεπτά απέφυγε το «σοκ» η Φινλανδία που επικράτησε 93-90 της Σουηδίας στο Τάμπερε, στην πρεμιέρα του 2ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ.

Μεγάλο φαβορί οι γηπεδούχοι, δυσκολεύτηκαν αφάνταστα σ΄αυτό το σκανδικαβικό ντέρμπι. Μπορεί ο σούπερ σταρ Λάουρι Μαρκάνεν να ήταν πρώτος σκόρερ με 28 πόντους (12 βολές), όμως στα δύσκολα αναδείχθηκαν παίκτες όπως ο Ματζούνι με άψογη στατιστική (2/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα) και τις δύο εύστοχες βολές με τις οποίες διαμορφώθηκε το τελικό σκορ.

Από την άλλη πλευρά, σε εκπληκτική ημέρα βρέθηκε ο Λούντβιγκ Χάκανσον, ο γκαρντ που τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη Μπανταλόνα. Ο Σουηδός είχε 26 πόντους με 6/7 τρίποντα και πέντε ασίστ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να οδηγήσει την ομάδα του στην έκπληξη.