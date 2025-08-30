Μια σοβαρή μάχη για την υγεία του δίνει ο ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος, γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά «Σασμός». Όπως αποκάλυψε ο Ιωάννης Παπαζήσης, ο Μαντζώρος υπέστη βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Παράλληλα μέσα από ανάρτησή του απηύθυνε δημόσια έκκληση για στήριξη, δίνοντας στη δημοσιότητα αριθμό λογαριασμού προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για την αποκατάσταση της υγείας του συναδέλφου του.

View this post on Instagram A post shared by Ioannis Papazisis (@papazisisioannis)

«Εδώ και μερικούς μήνες ο φίλος, συνάδελφος και συνεργάτης Στάθης Μαντζώρος δίνει μία δύσκολη μάχη. Βρίσκεται διασωληνωμένος – μετά από ένα βαρύ εγκεφαλικό. Τώρα ήρθε η ώρα όλοι μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για την αποκατάστασή του», έγραψε ο Παπαζήσης, υπογραμμίζοντας πως ο ηθοποιός είναι «σπουδαίος φίλος, συνάδελφος και πάνω από όλα πατέρας δύο μικρών παιδιών».