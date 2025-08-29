O CEO της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μηνάς Λυσάνδρου, έδωσε το «παρών» στο Μονακό για την κλήρωση του Conference League και στη συνέχεια μίλησε στην Cosmote TV για τη μεγάλη πρόκριση επί της Άντερλεχτ, για την προοπτική που έχει μπροστά της η ομάδα και για τα μεταγραφικά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λυσάνδρου:

«Στη διοίκηση ενός κλαμπ το πιο δύσκολο κομμάτι είναι η απόφαση και η εφαρμογή των αλλαγών. Το αποτέλεσμα σε αυτό τον πρώτο κύκλο, της καλοκαιρινής δοκιμασίας δηλαδή, είναι μετρήσιμα επιτυχημένο. Αυτό οφείλεται πρώτα στον προπονητή και τους παίκτες που μας οδήγησαν στην επιστροφή μας στην Ευρώπη, στην League Phase του Conference League».

Για το πώς θα ανταπεξέλθει η ΑΕΚ στην Ευρώπη: «Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη από σήμερα μέχρι και τα Χριστούγεννα είναι πάρα πολλές. Έχουμε και ένα αναβαθμισμένο θεσμό του Κυπέλλου. Είναι μια πολύ όμορφη πρόκληση η ευρωπαϊκή περιπέτεια που μας κάνει να ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε τα ματς εκτός συνόρων. Είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, έχουμε χτιστεί για να τα βγάλουμε εις πέρας και θα τα καταφέρουμε».

Για τις μεταγραφές: «Πάντα όλες οι ομάδες έχουν το δικό τους πλάνο μεταγραφών, μέχρι σήμερα το αποτέλεσμα δικαιώνει τον κύριο Ριμπάλτα, τον κύριο Νίκολιτς και φυσικά τον κύριο Ηλιόπουλο. Προφανώς θα υπάρξουν οι τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις. Εγώ είμαι ήρεμος βλέποντας τα αποτελέσματα των μεταγραφών που έχουν γίνει ως τώρα, είμαι ήσυχος ότι θα γίνουν όσα πρέπει, στο χρόνο που πρέπει και θα φέρουν το αποτέλεσμα που πρέπει».

Για τις ελληνικές ομάδες: «Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι είμαστε ένα πρωτάθλημα που δεν έχουμε πολλά παιχνίδια στα πόδια μας όταν πάμε να παίξουμε κρίσιμα ματς στην Ευρώπη. Τα καταφέραμε, έχουμε τέσσερις ομάδες στην Ευρώπη. Οι ομάδες μας ήταν παραπάνω από ανταγωνιστικές, μέχρι και επιβλητικές. Αυτό ισχύει και για την ΑΕΚ, ειδικά στον χθεσινό αγώνα με την Άντερλεχτ. Σήμερα είμαστε εδώ με τη νοοτροπία όχι ότι φτάσαμε στο τέλος, αλλά στην αφετηρία μιας πρόκλησης που τα Χριστούγεννα ευελπιστούμε να μας κάνει να ονειρευόμαστε ακόμα περισσότερα».