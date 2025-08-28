Με το επιχείρημα ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραβιάσει τον κανόνα «μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση» στο δημόσιο, ακόμα και στο ΕΣΥ, απάντησε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε ερώτημα για τις ελλείψεις οδηγών ασθενοφόρων -και όχι μόνο- με αφορμή τον θάνατο της 79χρονης γυναίκας στην Αίγινα.

«Για να προσλάβει (η κυβέρνηση) κάποιον -γιατί προφανώς υπάρχουν αποχωρήσεις και προσλήψεις- πρέπει να σεβαστούμε τον κανόνα αυτό. Υπάρχουν ειδικότητες που πρέπει να καλυφθούν και σε γιατρούς. Δεν είναι μόνο το Κέντρο Υγείας Αίγινας» είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις επίμονες ερωτήσεις δημοσιογράφου για το θέμα, τον κατηγόρησε για «λαϊκισμό» και τον κάλεσε μάλιστα «αυτό το παιχνίδι να το παίξετε αλλού».

Συγκεκριμένα, όταν μετά την παραπάνω απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο δημοσιογράφος τον ρώτησε να «είναι ανάξιο λόγου το θέμα της Αίγινας», ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε χαρακτηριστικά: «Μην λαϊκίζετε κύριε με τον θάνατο ενός ανθρώπου. Αν θέλετε να κάνετε πολιτική να πολιτευτείτε. Μη λαϊκίζετε. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ένα πολύ τραγικό γεγονός. Το αν είναι ανάξιο λόγου στο δικό μου το στόμα δεν θα το βάζετε. Να το βάλετε στο δικό σας το στόμα… Γιατί εδώ έρχονται δημοσιογράφοι, που θέλουν να ενημερωθούν και όχι να γίνουν influencers στο διαδίκτυο. Αυτό το παιχνίδι να το παίξετε αλλού. Εδώ δεν σας παίρνει να παίξετε τέτοιο παιχνίδι λαϊκισμού».