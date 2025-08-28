Μια πρόγευση των ανακοινώσεων που θα κάνει από τη Θεσσαλονίκη σε εννιά ημέρες από σήμερα (28/8) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε ραδιοφωνική συνέντευξή του στον Status FM.

Συγκεκριμένα, το λεγόμενο καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης θα περιλαμβάνει «πρωτοβουλίες, οι οποίες θα βοηθήσουν να ανασάνει ο κόσμος και σε σχέση με την ακρίβεια. Διότι όταν δίνεις λιγότερους φόρους στο κράτος, έχεις παραπάνω διαθέσιμο εισόδημα για να αντιμετωπίσεις δυσκολίες». Οι πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν από το βήμα της ΔΕΘ θα είναι εν τέλει «ακόμα μερικά βήματα μπροστά όχι μόνο για την οικονομία αλλά και για τα νοικοκυριά. Θα είναι μέτρα ανακούφισης σε κάποιο βαθμό, της μεσαίας τάξης», προϊδέασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Απαντώντας, παράλληλα, στις ανησυχίες ενός κομματιού της παλιάς εκλογικής βάσης της ΝΔ, περισσότερο συντηρητικού, γεωγραφικά εντοπισμένου στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως, ο αντιπρόεδρος αντέτεινε ότι «η ΝΔ είναι ένα ευρύ κόμμα, όπως την ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, καλύπτοντας από την παραδοσιακή Δεξιά μέχρι την Κεντροαριστερά. Υποχρέωσή μας είναι να εξηγούμε ότι ακολουθούμε τα ρεύματα των καιρών», επιχειρηματολόγησε.

Ενώ μιλώντας ειδικά για τις ανάγκες της περιοχής, ο Κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε την υποχρέωση της κυβέρνησης, πρώτον, «να είμαστε τακτικότερα εδώ, όλοι, από τον πρωθυπουργό μέχρι τους τους υπουργούς, τα στελέχη της ΝΔ, να μιλάμε με τους ανθρώπους». Και δεύτερον, «πράγμα που το είπα και στη συνάντηση που είχα τη Δευτέρα με τους δημάρχους της Δυτικής Μακεδονίας και χθες με τους δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, πρέπει να προτεραιοποιήσουμε τα προβλήματα της Μακεδονίας και της Θράκης συνολικά. Από πλευράς οικονομικής και κοινωνικής, εδώ τα προβλήματα είναι εντονότερα».

Πάντως, συνέχισε, «το βέβαιον είναι ότι στη Θεσσαλονίκη γίνονται περισσότερα έργα σε σχέση με τα τελευταία 20, 30, 40 ενδεχομένως, χρόνια: το Μετρό, το Flyover, τα δύο νοσοκομεία, μουσεία, η παρέμβαση που ετoιμάζεται να γίνει για τη ΔΕΘ, αυτά που σχεδιάζονται για το Στρατόπεδο Γκόνου». Αλλά πέρα από τα έργα, ο αντιπρόεδρος προέτρεψε να δει κανείς τα στοιχεία της ανεργίας, το πώς πηγαίνει η οικονομία, ο τουρισμός στη Νότια Ελλάδα κ.α. Γιατί εκτός από την ανάπτυξη μέσω έργων, υπάρχει και εκείνη μέσω προγραμμάτων, όπως το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία που «σκοπεύει να κρατήσει τους συμπατριώτες μας εκεί, να δημιουργήσει νέα προοπτική χωρίς το λιγνίτη αλλά με άλλες εναλλακτικές δραστηριότητες».

Αλλάζοντας θέμα και μιλώντας για δημοσκοπήσεις, αφού παρατήρησε ότι η πρώτη έρευνα έγινε μέσα στο καλοκαίρι και μόνο διαδικτυακά, ζήτησε «να μην βιαστούμε, να δούμε και όλες τις άλλες δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα δημοσιευθούν». Στο σημείο αυτό θύμισε, μάλιστα, ότι «το χειμώνα, λόγω των Τεμπών και κατανοητών αντιδράσεων που υπήρχαν τότε στην κοινή γνώμη, η ΝΔ πάλι είχε πάει σε ένα σημείο αρκετά χαμηλά στις δημοσκοπήσεις. Και κατόπιν, όταν αναλάβαμε πρωτοβουλίες να εξηγήσουμε την πολιτική μας για τα Τέμπη και όταν επίσης αναλάβαμε άλλες πρωτοβουλίες σε διάφορα πεδία της πολιτικής μας, η ΝΔ ξεκίνησε και πάλι να ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις. Ανέβηκε τρεις-τέσσερις μονάδες μέσα σε τρεις-τέσσερις μήνες».

Μιλώντας ακολούθως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγνώρισε ότι επηρέασε την κυβέρνηση -και «είναι αναμενόμενο να επηρεάσει». Αλλά και αυτό είναι μια απόδειξη ότι πρέπει «να κάνουμε τη δουλειά μας. Η δουλειά μας θα είναι ο σύμμαχός μας». Οι ευθύνες είναι αυξημένες, συμπλήρωσε, και ένεκα του λόγου ότι «η αντιπολίτευση δεν είναι αξιόπιστη», όπως είπε. Κατά συνέπεια, πρέπει «να εφαρμόσουμε το σχέδιό μας με ταχύτητα, με σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα», συμπέρανε.

Όπου σχέδιο, είναι «αυτά που είχαμε υποσχεθεί στις εκλογές του 2023. Έχουμε ήδη κάνει πολλά…», αλλά το έργο συνεχίζεται, τόνισε και έφερε το παράδειγμα του προηγούμενου Υπουργικού Συμβουλίου, όπου άναψε το πράσινο φως για 25 μεταρρυθμίσεις στους επόμενους 6 μήνες, με άλλα λόγια «4 μεταρρυθμίσεις το μήνα, 1 μεταρρύθμιση την εβδομάδα».

Στο σημείο αυτό της συνέντευξης, ο αντιπρόεδρος έκανε απολογισμό του κυβερνητικού έργου στην ανεργία, τις καταθέσεις, τον τουρισμό, τη δικαιότερη φορολογία, την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Αναφέρθηκε ακόμη στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων – «κάθε δημόσιος υπάλληλος έχει βάλει επιπλέον 1,3 μισθό στην τσέπη του» -, όπως επίσης στον κατώτατο μισθό – «είναι ο 13ος στους 22 της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (σσδεν έχουν όλες οι χώρες της ΕΕ κατώτατο μισθό). Δεν είναι όλα ιδανικά, αναγνώρισε από την άλλη, και αναφέρθηκε και στην πίεση του κόσμου, στο σούπερ μάρκετ, αλλά και «στο μεγαλύτερο πρόβλημα με τα νοίκια».

Για τη φορολογική πολιτική υπογράμμισε το διπλό γεγονός, της αύξησης των φορολογικών εσόδων κατά ένα δισεκ. σε σχέση με πέρυσι αφενός, της μείωσης 72 φόρων αφετέρου. Κάτι που επιτεύχθηκε, όπως εξήγησε, χάρη στο συνδυασμό μεγαλύτερης ανάπτυξης και σύλληψης της φοροδιαφυγής. Έφερε δε, και το παράδειγμα, επί ΣΥΡΙΖΑ μια επιχείρηση με 100 ευρώ έσοδα, πλήρωνε 28 για φόρους. Σήμερα πληρώνει 22 ευρώ. Ενώ υπερασπίσθηκε τα τεκμήρια, θέτοντας το ερώτημα ποιος μπορεί να δέχεται ο εργαζόμενος να πληρώνει μεγαλύτερο φόρο από τον επιχειρηματία και εν πάση περιπτώσει περίπου 350 πολίτες προσέφυγαν στην ΑΑΔΕ για να αμφισβητήσουν τον επιβληθέντα φόρο.

Στα θέματα Παιδείας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προανήγγειλε ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο της Παρασκευής θα τεθεί το θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων που αδειοδοτούνται και ξεδίπλωσε την εκπαιδευτική ατζέντα της κυβέρνησης μιλώντας για τους διορισμούς 10.000 εκπαιδευτικών, τη φροντίδα για την ειδική αγωγή, το ψηφιακό φροντιστήριο, το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» κ.α. Ενώ αναφέρθηκε και σε άλλες προτεραιότητες: πολεοδομίες, εθνικό σχέδιο υδάτων, περαιτέρω απλούστευση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων κ.α.

Στο πολιτικό δια ταύτα, «έχουμε μια κυβέρνηση η οποία εργάζεται, προχωρεί μεταρρυθμίσεις». ‘Αλλωστε, συμπλήρωσε, «δεν υπάρχει αυτή την ώρα πολιτικός αρχηγός πέρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Ελλάδα, ο οποίος αρχηγός να μπορεί να τρέξει μεταρρυθμίσεις, να προχωρήσει μεταρρυθμίσεις -και αυτό είναι το πλεονέκτημα της ΝΔ».

Από την άλλη, διευκρίνισε, «αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να εφησυχάζουμε. Ναι, είμαστε 15 μονάδες μπροστά από το δεύτερο κόμμα. Η αλαζονεία και ο εφησυχασμός είναι κακοί σύμβουλοι. Χρειάζεται το ποδήλατό μας να ποδηλατεί. Χρειάζεται να προχωρήσουμε μπροστά με σεμνότητα, με σοβαρότητα και με αποτελεσματικότητα». Και σε ένα παρεμπίπτον σχόλιο για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, «τον γνωρίζουμε τον κύριο Τσίπρα, τον γνωρίζουν και οι ψηφοφόροι, τού έδωσαν 17% πριν από δύο χρόνια».

Με αφορμή, όμως, την κρίση στη Γαλλία, παρατήρησε ότι «την ώρα που μεγάλες χώρες της Ευρώπης, όπως η Γαλλία, και οι ισχυρότερες οικονομικά αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα, η Ελλάδα μπορεί και κάνει κάτι το οποίο το θεωρούμε αυτονόητο, αλλά δεν είναι καθόλου αυτονόητο: «συνδυάζει τη λεγόμενη δημοσιονομική σταθερότητα – να μην ξοδεύουμε παραπάνω από αυτά που αντέχουμε – με την ανάπτυξη».

Τελευταίο σχόλιο για την εθνική άμυνα: «Τα λεφτά για την άμυνα δεν τα δίνουμε για την Ουκρανία. Δεν νομίζω ότι παίρνουμε φρεγάτες για την Ουκρανία, ούτε Ραφάλ και F-35 για την Ουκρανία», διεμήνυσε κλείνοντας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ