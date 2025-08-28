Τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΥΠΕΞ για την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, την οποία καταδίκασε απερίφραστα. Παράλληλα, εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του στην Ουκρανία και το λαό της.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Χ, το ΥΠΕΞ ανέφερε:

«Είμαστε συγκλονισμένοι από την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, η οποία σκότωσε αθώους πολίτες και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε υποδομές και διπλωματικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων της αντιπροσωπείας της ΕΕ. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου.

We are appalled by Russia’s attack on Kyiv, killing innocent civilians and severely damaging infrastructure and diplomatic facilities, including the premises of the EU Delegation. pic.twitter.com/1Pb6niGQNu — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 28, 2025

Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με την Ουκρανία και τον λαό της».

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας ήταν σφοδρή και πολύνεκρη. Χτυπήθηκε μάλιστα και κτίριο της ΕΕ.

Τις πρώτες πρωϊνές ώρες της 28ης Αυγούστου, η ρωσική αεροπορία εξαπέλυσε συνολικά 598 drones και 31 πυραύλους, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Παρά τη μαζικότητα της επίθεσης, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας κατάφεραν να αναχαιτίσουν 563 drones και 26 πυραύλους, περιορίζοντας σημαντικά τον εν δυνάμει καταστροφικό απολογισμό.

Center of Kyiv, two Russian missiles hit a regular residential area pic.twitter.com/wlvdJLQkYD — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) August 28, 2025

Τουλάχιστον 18 νεκροί, εκ των οποίων 3 παιδιά – Επλήγησαν 13 περιοχές

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην Ουκρανία ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών μετά τις νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας έχει αυξηθεί σε 18, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, η μαζική επίθεση έπληξε συνολικά 13 περιοχές της χώρας, ενώ συντρίμμια από τις καταρρίψεις καταγράφηκαν σε 26 σημεία.

Επτά συνοικίες της πρωτεύουσας υπέστησαν σοβαρές ζημιές σε πολυκατοικίες και άλλα κτίρια.

Όπως σημείωσαν οι ουκρανικές αρχές, οι «επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται» με τις ομάδες της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων να καταβάλλουν προσπάθειες για την κατάσβεση πυρκαγιών και τον εντοπισμό επιζώντων ή θυμάτων στα ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων.