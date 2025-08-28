Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τη νύχτα το υπό κατασκευή εργοστάσιο της τουρκικής εταιρείας Baykar στα περίχωρα του Κιέβου, όπου επρόκειτο να ξεκινήσει η παραγωγή των τουρκικής κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών “Bayraktar TB2” και “Akinci”.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην ψηφιακή έκδοση της φιλοκυβερνητικής τουρκικής εφημερίδας Turkiye, το εργοστάσιο επλήγη από δύο ρωσικούς πυραύλους που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε εκατομμύρια δολάρια.

Η κατασκευή του εργοστασίου είχε σχεδόν αποπερατωθεί και δεν είχε αρχίσει ακόμη η παραγωγή αεροσκαφών, ενώ είχε ήδη ολοκληρωθεί η εκπαίδευση του βασικού πυρήνα του προσωπικού.

Ο επικεφαλής του Γραφείου Τύπου της Baykar Ιλκέρ Ακγκιουνγκιόρ δήλωσε στην Turkiye: «Παρακολουθούμε με προσοχή την κατάσταση στην Ουκρανία, θα κάνουμε τις απαραίτητες ενημερώσεις την κατάλληλη στιγμή».

Ακόμη στις 20 Αυγούστου οι δυνάμεις της Ουκρανίας, κάνοντας χρήση τουρκικής κατασκευής “Bayraktar TB2”, είχαν πλήξει με κατευθυνόμενα με λέιζερ πυρομαχικά ρωσικό σκάφος στα ανοιχτά της Χερσώνας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε μέλη του πληρώματος.

Η Baykar ίδρυσε το 2019 την εταιρεία LLC Avia Ventures με σκοπό την επέκταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων της στην Ουκρανία. Μέσω αυτής της εταιρείας, η Baykar προχώρησε στην κατασκευή του εργοστασίου όπου θα παράγονται τα Bayraktar TB2 και τα Akinci. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα 95,5 εκατομμύρια δολάρια.

Τέλος η συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της αεροδιαστημικής βιομηχανίας που υπογράφηκε μεταξύ των κυβερνήσεων της Τουρκίας και της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022 έδωσε ώθηση στο έργο με μία συμφωνία που στοχεύει στην υποστήριξη των άμεσων επενδύσεων, στη διευκόλυνση της μεταφοράς τεχνολογίας και στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την παραγωγή. Η ουκρανική πλευρά δεσμεύτηκε να παρέχει έως τον Ιανουάριο του 2035 ειδικά φορολογικά και τελωνειακά κίνητρα σε Τούρκους επενδυτές στον τομέα της αεροπορίας και του διαστήματος της Ουκρανίας.

