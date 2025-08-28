Σφοδρή ήταν η τελευταία ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας, με τη ρωσική αεροπορία να εξαπολύει συνολικά 598 drones και 31 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Παρά τη μαζικότητα της επίθεσης, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας κατάφεραν να αναχαιτίσουν 563 drones και 26 πυραύλους, περιορίζοντας σημαντικά τον εν δυνάμει καταστροφικό απολογισμό.

Η κλιμάκωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το Κρεμλίνο επιμένει ότι παραμένει προσηλωμένο στην προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών παρά την ένταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, η διαρκής κλιμάκωση των επιθέσεων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους ηγέτες της ΕΕ και έχει εντείνει την ανησυχία για τις συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό στην Ουκρανία και τις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Center of Kyiv, two Russian missiles hit a regular residential area pic.twitter.com/wlvdJLQkYD — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) August 28, 2025

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Πέμπτη ότι εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, παρά τη μεγάλη και θανατηφόρα ρωσική επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 15 ατόμων, μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά, σε μια επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα, την οποία ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε ως την απάντηση της Μόσχας στις διπλωματικές προσπάθειες.

Ερωτηθείς σχετικά με την πιθανή αντίφαση ανάμεσα στη δηλωμένη επιθυμία της Μόσχας για πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες και την ταυτόχρονη στρατιωτική επίθεση, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, απάντησε πως και οι δύο πλευρές συνεχίζουν να επιτίθενται η μία στην άλλη, ωστόσο η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη των στόχων της μέσω της διπλωματίας.

Επίσης οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να στοχεύουν ουκρανικές στρατιωτικές υποδομές ενώ ο Πεσκόφ τόνισε ότι η Ρωσία δεν στοχεύει σκόπιμα αμάχους. Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ουκρανία συνεχίζει τις δικές της επιθέσεις κατά ρωσικών, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, υποδομών.

«Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται. Οι επιθέσεις του καθεστώτος του Κιέβου κατά ρωσικών υποδομών, συχνά πολιτικών, συνεχίζονται επίσης. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εκτελούν τα καθήκοντά τους και συνεχίζουν να επιτίθενται σε στρατιωτικές υποδομές. Οι επιθέσεις είναι επιτυχείς και οι στόχοι καταστρέφονται», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Παράλληλα η Ρωσία διατηρεί το ενδιαφέρον της για τη συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Καταδικάζουν Φον Ντερ Λάιεν, Μακρόν και Στάρμερ

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ κατηγόρησε σήμερα τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ότι “σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνευση” μετά τα φονικά ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε.

“Ο Πούτιν σκοτώνει παιδιά και αμάχους και σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνευση. Αυτή η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει”, σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, επιβεβαιώνοντας ότι από τα πλήγματα αυτά “υπέστη ζημιές” το κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου στην ουκρανική πρωτεύουσα.

“Οι σκέψεις μου βρίσκονται με όλους αυτούς που επλήγησαν από τα παράλογα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, τα οποία προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου”, πρόσθεσε.

Το γραφείο του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο υπέστη “σοβαρές ζημιές” στη ρωσική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα και “θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι νεωτέρας”, ανακοίνωσε επίσης ο βρετανικός οργανισμός στον λογαριασμό του στο Facebook.

“Μετά την επίθεση που έγινε στη διάρκεια της νύχτας κατά του Κιέβου, το γραφείο μας του Βρετανικού Συμβουλίου υπέστη σοβαρές ζημιές”, ανέφερε ο βρετανικός οργανισμός, τα γραφεία του οποίου βρίσκονται στο κέντρο του Κιέβου, κοντά στο κτίριο της αποστολής της ΕΕ, που επίσης υπέστη ζημιές από τα πλήγματα.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε και αυτός με την σειρά του τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, καταγγέλλοντας τη “βαρβαρότητα” της Ρωσίας.

“Εξακόσιοι είκοσι εννέα πύραυλοι και drones σε μία νύχτα στην Ουκρανία: αυτή είναι η άποψη της Ρωσίας για την ειρήνη. Τρόμος και βαρβαρότητα”, έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X.

“Πλήρης υποστήριξη στον ουκρανικό λαό, βαθιά συμπόνια για όλες τις οικογένειες που πενθούν”, πρόσθεσε.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προχώρησε σε έντονη καταδίκη της πρόσφατης ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι ανάμεσα στους στόχους βρέθηκε και η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα. Μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ, η κ. φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στην ευρύτερη στρατηγική δράση της Μόσχας κατά τη διάρκεια της νύχτας, που σύμφωνα με την ίδια στοχοποίησε πολιτικές υποδομές και οδήγησε στον θάνατο αθώων πολιτών.

Another night of Russia’s relentless bombings struck civilian infrastructure and killed innocents. It also hit our EU Delegation in Kyiv. Our Delegation staff is safe. Russia must stop its indiscriminatory attacks on civilian infrastructure immediately and join negotiations for… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2025

Σε σχετική δήλωσή της, η πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε: «Άλλη μια νύχτα αδιάκοπων βομβαρδισμών της Ρωσίας έπληξε πολιτικές υποδομές και σκότωσε αθώους. Έπληξε επίσης την αντιπροσωπεία μας στην ΕΕ στο Κίεβο. Το προσωπικό της αντιπροσωπείας μας είναι ασφαλές. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις αδιάκριτες επιθέσεις της σε πολιτικές υποδομές και να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Τέλος δεκατρεις μέρες μετά την Αλάσκα το μέτωπο της Ουκρανίας παραμένει ενεργό, με την ειρήνη και την εκεχειρία στην χώρα να μην είναι κοντά.