Το πολυαναμενόμενο φιλμ «Wizard of the Kremlin» σε σκηνοθεσία Ολιβιέ Ασαγιάς (Olivier Assayas) αναμένεται να πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του την Κυριακή, 31 Αυγούστου, στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον της κινηματογραφικής κοινότητας σε διεθνές επίπεδο.

Το καστ που συγκεντρώνει τις προσδοκίες του κοινού περιλαμβάνει μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως ο Πολ Ντέινο (Paul Dano), η Αλίσια Βικάντερ (Alicia Vikander), ο Ζακ Γαλιφιανάκης και ο Τομ Στάριτζ (Tom Sturridge). Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η ερμηνεία του δύο φορές υποψηφίου για Όσκαρ, Τζουντ Λο (Jude Law), ο οποίος ενσαρκώνει τον ρόλο του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η δημοσίευση της πρώτης επίσημης φωτογραφίας του Τζουντ Λο ως Πούτιν στο διαδίκτυο έφερε «κύμα σχολίων» αναφορικά με την εντυπωσιακή ομοιότητα του ηθοποιού με τον Ρώσο ηγέτη, όπως επισημαίνει η πλατφόρμα World of Reel. Ο ίδιος ο Λο έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η ανάληψη ενός τέτοιου ρόλου τον είχε «τρομοκρατήσει».

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ του Τζουλιάνο ντα Εμπόλι (Giuliano da Empoli), με το σενάριο να φέρει την υπογραφή του σκηνοθέτη και του βραβευμένου Εμανουέλ Καρέρ (Emmanuel Carrère), προσφέροντας μια διεισδυτική ματιά στην άνοδο του Πούτιν στη ρωσική εξουσία.

Το χρονικό της ανόδου του Πούτιν και τα γυρίσματα στη Λετονία

Η αφήγηση εκκινεί στις αρχές της δεκαετίας του 1990, αμέσως μετά την πτώση της ΕΣΣΔ, και εστιάζει στον χαρακτήρα Vadim Baranov (τον υποδύεται ο Ντέινο), ο οποίος τοποθετεί ένα πολλά υποσχόμενο μέλος της KGB σε κεντρικές κυβερνητικές θέσεις, διαγράφοντας σταδιακά την πορεία του Πούτιν προς την εξουσία.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στο Variety, ο Ασαγιάς ανέφερε πως η ιστορία για το πώς ο Πούτιν ανέλαβε σταδιακά την ηγεσία της Ρωσίας είναι «κάτι που δεν έχει ειπωθεί ή κατανοηθεί με την ακρίβεια του βιβλίου του Τζουλιάνο», χαρακτηρίζοντας την ταινία ως ένα είδος «ιστορικής αναδρομής» με επικαιροποιημένη προσέγγιση.

Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ακόμη ότι η υλοποίηση της παραγωγής αντιμετώπισε ιδιαίτερα προκλήσεις, καθώς «το συγκεκριμένο φιλμ ήταν ιδιαίτερα δύσκολο στην παραγωγή, καθώς η ιστορία του διαδραματίζεται σε μέρη της Ρωσίας στα οποία δεν είχαμε πρόσβαση». Τελικά, τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου στη Λετονία, επιλογή που όπως εξηγεί «κατέστησε το κόστος παραγωγής χαμηλότερο σε σχέση με τις περισσότερες χώρες», προσφέροντας παράλληλα εναλλακτικές τοποθεσίες που εξυπηρέτησαν την αυθεντικότητα του σεναρίου.