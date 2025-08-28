Άγριος καβγάς ξέσπασε σε μία από τις πιο όμορφες και απομονωμένες παραλίες του Νοτίου Πηλίου, με αποτέλεσμα τρεις συλλήψεις. Σύμφωνα με το TheNewspaper, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν δύο άνδρες από την Αθήνα αποφάσισαν να κάνουν μπάνιο χωρίς μαγιό.

Η επιλογή τους εξόργισε έναν άλλο άνδρα από τα Γιαννιτσά, που βρισκόταν στην παραλία με τη γυναίκα και τα παιδιά του. Οι λεκτικές αντιπαραθέσεις γρήγορα εξελίχθηκαν σε σπρωξίματα και κλωτσιές, προκαλώντας αναστάτωση. Παρευρισκόμενοι κάλεσαν την Αστυνομία, η οποία έφτασε άμεσα και συνέλαβε τους εμπλεκόμενους. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας και διατάραξη κοινής ειρήνης.

Οι δύο Αθηναίοι υπέβαλαν μήνυση για επίθεση, ενώ ο άνδρας από τα Γιαννιτσά απάντησε με αντιμήνυση. Και οι τρεις οδηγήθηκαν στο κρατητήριο, όπου πέρασαν τη νύχτα. Χθες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Βόλου, όπου ζήτησαν προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο Παρασκευή στις 13:00. Η μία πλευρά σκοπεύει να προσκομίσει ιατρικές γνωματεύσεις από το Κέντρο Υγείας Αργαλαστής, για να ενισχύσει τις κατηγορίες της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία «Τζίτζικας», στον δρόμο Μηλίνας – Τρικερίου, μια μικρή και απόκρημνη γωνιά του Πηλίου, γνωστή για τα γαλάζια νερά της, που όμως αυτή τη φορά έγινε το σκηνικό ενός σοβαρού καυγά και δικαστικής διαμάχης.