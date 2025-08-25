Όταν μιλάμε για ατελείωτες παραλίες, το μυαλό πάει σε τροπικούς προορισμούς. Κι όμως, η μεγαλύτερη αμμώδης παραλία της Ευρώπης βρίσκεται στην Ελλάδα. Το Μονολίθι Πρέβεζας, που πρόσφατα αναδείχθηκε από το Forbes ως «η μεγαλύτερη και ασφαλέστερη παραλία» της ηπείρου, απλώνεται για 25 χιλιόμετρα προσφέροντας μοναδικό σκηνικό για ήρεμες αποδράσεις αλλά και φυσική εξερεύνηση.

Η παραλία πήρε το όνομά της από μια συστάδα παραλιακών βράχων σε απόσταση 10 μέτρων από την ακτή. Ξεκινά από το χωριό Μύτικας και φτάνει ως την Καστροσυκιά με το τοπίο να είναι μαγικό. Από εκεί αρχίζει το περίφημο δάσος Μονολιθίου που έχει μήκος περίπου 8 χιλιομέτρων.

Όποιος επισκεφθεί την παραλία θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τα υπέροχα κρυστάλλινα νερά της και να ξαπλώσει στην απέραντη αμμουδιά με μικρό βότσαλο.

Στη ζώνη αυτή δεν επιτρέπεται η οικοδομική δραστηριότητα λόγω της Αρχαίας Νικόπολης που ανήκει Αρχαιολογική Άλφα ζώνη της περιοχής.