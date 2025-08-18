Αποκαρδιωτική είναι η αποτίμηση της καταστροφής που προκάλεσε η πρόσφατη πυρκαγιά στην Πρέβεζα, όπως αποτυπώνεται σε δορυφορικές εικόνες που δημοσιοποίησε η υπηρεσία Copernicus. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πάνω από 34.000 στρέμματα γης έγιναν στάχτη.

Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, καλλιέργειες και ποιμνιοστάσια, ενώ υπήρξαν και αναφορές για νεκρά ζώα. Περίπου 550 άνθρωποι βρέθηκαν σε κίνδυνο από το πύρινο μέτωπο, το οποίο απείλησε 79 χιλιόμετρα οδικού δικτύου και βασικές υποδομές της περιοχής.

🔥#EMSR835 – Wildfire in Ipeiros🇬🇷 Latest assessment shows 3,409 ha burnt near Gymnotopos, with ~550 people potentially affected. Infrastructure at risk includes 79 km of roads and several facilities. Our #MappingTeam continues to monitor the area:https://t.co/9h6mqkOsn0 pic.twitter.com/aOxYoHsZcI — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 18, 2025

Αυτοψίες από τα αρμόδια κλιμάκια

Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα εξειδικευμένα συνεργεία της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή, πραγματοποιούν με ταχείς ρυθμούς αυτοψίες στα πληγέντα σημεία.

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα στους δήμους Πρέβεζας και Άρτας – και ειδικότερα στον Δήμο Ζηρού – είναι:

Δ.Κ. Αγίου Γεωργίου: 4 «πράσινα», 6 «κίτρινα» και 3 «κόκκινα» κτίρια.

Δ.Κ. Γυμνοτόπου: 11 «κίτρινα» και 3 «κόκκινα» κτίρια.

Δ.Κ. Δρυοφύτου: 7 «κίτρινα» κτίρια.

Δ.Κ. Παντανάσσης: 3 «πράσινα», 8 «κίτρινα» και 6 «κόκκινα» κτίρια.

Τα στοιχεία παραμένουν προσωρινά και αναμένεται να επικαιροποιούνται συνεχώς, καθώς οι αυτοψίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ψηφιακή εφαρμογή «Digispect», που αξιοποιείται από τα κλιμάκια, ενισχύει τον εκσυγχρονισμό και επιταχύνει τη διαδικασία καταγραφής των πληγέντων κτιρίων.