Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που ανάρτησε γυναίκα από τον Βόλο, το οποίο καταγράφει έντονη λεκτική αντιπαράθεση που είχε με υπεύθυνο καφετέριας της πόλης, επειδή δεν της επέτρεψε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα του καταστήματος.

Συγκεκριμένα, όπως ισχυρίζεται η ίδια, μπήκε στο κατάστημα για να αγοράσει ένα μπουκάλι νερό και ζήτησε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Ο άνθρωπος που εμφανίζεται στο βίντεο, στο οποίο δεν ξεκαθαρίζεται ο ρόλος του, δεν της επέτρεψε την είσοδο, λέγοντας της ότι θα έπρεπε να κάθεται σε τραπέζι του καταστήματος για να κάνει χρήση της τουαλέτας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει διαμάχη, που όπως αναφέρει, διήρκεσε περίπου μισή ώρα.

Το περιστατικό προκάλεσε αμέσως έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Κάποιοι χρήστες παίρνουν το μέρος της γυναίκας, υποστηρίζοντας ότι η άρνηση πρόσβασης στην τουαλέτα, ειδικά σε πελάτη, είναι αδικαιολόγητη. Άλλοι όμως θεωρούν, πως οι επιχειρηματίες έχουν δικαίωμα να καθορίζουν τους κανόνες στο κατάστημά τους και τονίζουν, ότι πολλές φορές υπάρχει φόβος φθορών ή κατάχρησης των χώρων.

Το βίντεο έχει ήδη χιλιάδες προβολές και σχόλια, ενώ δεν αποκλείεται το θέμα να πάρει και μεγαλύτερη διάσταση, καθώς εγείρει ξανά το ζήτημα της πρόσβασης του κοινού σε τουαλέτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.