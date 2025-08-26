Δέκα νεκροί και τουλάχιστον εκατό τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός έπειτα από ισραηλινούς βομβαρδισμούς που έγιναν την Κυριακή σε εγκαταστάσεις ελεγχόμενες από τους αντάρτες Χούθι στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σανάα. Ο νέος απολογισμός, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα από το ένοπλο κίνημα, αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο και υπογραμμίζει την κλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τους Χούθι, οι αεροπορικές επιδρομές είχαν ως στόχο βασικές υποδομές της πόλης, όπως μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και έναν ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό. Ο Ανίς Αλασμπάχι, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Χούθι, ενημέρωσε μέσω X (*πρώην Twitter*) ότι ο αριθμός των θυμάτων έφτασε σε «10 νεκρούς και 96 τραυματίες στη σιωνιστική επίθεση». Αξίζει να σημειωθεί πως ο αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για 6 νεκρούς και 86 τραυματίες.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως οι βομβαρδισμοί στοχοποίησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι – μεταξύ αυτών το προεδρικό μέγαρο και αποθήκες καυσίμων – ως «αντίποινα για επιθέσεις του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ».

Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή

Η κλιμάκωση αυτή εντάσσεται στη συνεχιζόμενη αναταραχή της περιοχής, με τους Χούθι να δηλώνουν ότι οι επιθέσεις τους εναντίον του Ισραήλ πραγματοποιούνται «σε αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους στη Γάζα», όπου εξακολουθεί να μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς. Οι αντάρτες εξαπολύουν τακτικά πυραυλικές και drone επιθέσεις, αν και το μεγαλύτερο μέρος τους αναχαιτίζεται πριν φτάσει στον προορισμό του.

Οι Χούθι, που πλέον ελέγχουν σχεδόν ολόκληρη τη βόρεια Υεμένη, βρίσκονται σε πόλεμο με την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση από το 2014. Το κίνημα αυτό αποτελεί μέρος του ευρύτερου «άξονα της αντίστασης» κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ, μίας ιδιότυπης συμμαχίας με στενούς δεσμούς με το Ιράν, στην οποία συμμετέχουν οργανώσεις όπως η Χεζμπολά του Λιβάνου και η παλαιστινιακή Χαμάς.