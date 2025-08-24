Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, που ελέγχεται από τους Χούθι, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Δεν υπάρχει άμεσο σχόλιο από τον Ισραηλινό Στρατό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιθέσεις στη Σαναά στόχευσαν μια στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στο προεδρικό μέγαρο, μια αποθήκη καυσίμων και δύο σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

Οι επιδρομές έρχονται μετά την εκτόξευση την Παρασκευή από τους Χούθι ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους και ενός βαλλιστικού πυραύλου που μετέφερε κεφαλή βόμβας διασποράς εναντίον του Ισραήλ.

من العدوان الصهيوني الغاشم على منشآت الطاقة في صنعاء pic.twitter.com/G222gwlREI — AHMAD SLMAN (@ahmadslmanx) August 24, 2025

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς και ο αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, παρακολούθησαν την επιδρομή της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας εναντίον των Χούθι στην Υεμένη από το κέντρο διοίκησης της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στο στρατιωτικό αρχηγείο στο Τελ Αβίβ.