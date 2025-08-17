Μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκεται νότια της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σαναά, επλήγη από φερόμενη ως «επίθεση», οδηγώντας σε παύση λειτουργίας για αρκετές από τις γεννήτριές της. Το περιστατικό μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο των Χούθι Al Masirah TV, χωρίς, ωστόσο, να προσδιορίσει τον υπαίτιο πίσω από την επίθεση.

Σύμφωνα με το Al Masirah, ομάδες επέμβασης της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε στη μονάδα μετά το συμβάν, επιδιώκοντας να περιορίσουν τις επιπτώσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της περιοχής. Οι αρχικές πληροφορίες προέρχονται από πηγές εντός της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας.

Αυτόπτες μάρτυρες στη Σαναά ανέφεραν πως νωρίτερα σήμερα ακούστηκαν τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή, προκαλώντας ανησυχία και ερωτήματα για τα αίτια και τη στόχευση του χτυπήματος.

Κλιμάκωση της έντασης λόγω περιφερειακών συγκρούσεων

Το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές σε στόχους εντός της Υεμένης, ισχυριζόμενο ότι οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν απάντηση στις επιθέσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι κατά του ισραηλινού εδάφους. Από την πλευρά τους, οι Χούθι εξαπολύουν τακτικά πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ — οι περισσότερες εκ των οποίων έχουν αναχαιτιστεί από τα ισραηλινά αμυντικά συστήματα —, δηλώνοντας πως αυτό γίνεται σε «υποστήριξη των Παλαιστινίων στη Γάζα».

Παράλληλα, ΗΠΑ και Βρετανία έχουν επέμβει στρατιωτικά στο παρελθόν κατά των Χούθι στη Υεμένη, με αεροπορικά πλήγματα που στόχευαν στην αποδυνάμωση της στρατιωτικής τους ικανότητας. Τον Μάιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν έκτακτη συμφωνία με την ηγεσία των Χούθι, βάσει της οποίας αποφασίστηκε αναστολή των αμερικανικών βομβαρδισμών με αντάλλαγμα τη διακοπή των επιθέσεων εναντίον πλοίων στην περιοχή.

Ωστόσο, από πλευράς Χούθι διευκρινίζεται ότι η συμφωνία αυτή δεν τους περιορίζει ως προς τη συνέχιση των επιθέσεών τους κατά του Ισραήλ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα επεισόδια βίας στο μέλλον, την ώρα που η περιφερειακή σταθερότητα παραμένει εύθ