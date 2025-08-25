Τουλάχιστον έξι νεκροί και 86 τραυματίες ήταν ο απολογισμός των αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ κατά υεμενίτικων εγκαταστάσεων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του σιιτικού κινήματος των Χούθι, σύμφωνα με αξιωματούχους της ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν. Τα πλήγματα σημειώθηκαν μία εβδομάδα μετά από προηγούμενες επιθέσεις στην υεμενίτικη πρωτεύουσα, Σανάα.

Οι Χούθι, δηλώνοντας πως ενεργούν σε αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας εν μέσω του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον ισραηλινών στόχων. Η πλειονότητα αυτών των επιχειρήσεων αναχαιτίζεται από την ισραηλινή αεράμυνα.

Ανταλλαγή προειδοποιήσεων και απειλών

Μετά τις τελευταίες επιθέσεις, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε με έμφαση ότι «το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι θα πληρώσει πολύ ακριβά για τις επιθέσεις του εναντίον του κράτους του Ισραήλ». Από την πλευρά τους, οι Χούθι προειδοποίησαν πως θα «ανταποδώσουν» τις ισραηλινές ενέργειες.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, που ελέγχεται από τους Χούθι, μετέδωσε πως οι ισραηλινές επιθέσεις είχαν στόχο εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, δύο ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς — εκ των οποίων ο ένας είχε πληγεί και πριν μία εβδομάδα — καθώς και κτίριο των δυνάμεων ασφαλείας πλησίον του προεδρικού μεγάρου.

Ο κ. Νετανιάχου, μέσω ανακοίνωσης του γραφείου του, υπογράμμισε πως «σε όποιον μας επιτίθεται — αντεπιτιθέμεθα. Σε όποιον σχεδιάζει να μας επιτεθεί — επιτιθέμεθα. Όλη η περιοχή κατανοεί την ισχύ και την αποφασιστικότητα του κράτους του Ισραήλ».

Οι Χούθι απάντησαν, μέσω του πολιτικού τους γραφείου, σημειώνοντας πως «δεν θα εγκαταλείψουμε τον αγώνα εναντίον του αμερικανοσιωνιστικού σχεδίου και θα συνεχίσουμε την κλιμάκωση ωσότου να τερματιστεί η επίθεση και να αρθεί ο αποκλεισμός (του Ισραήλ) στη Λωρίδα της Γάζας».

Επιχειρησιακή κλιμάκωση στην περιοχή

Το βράδυ της Παρασκευής, οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο σε απόσταση περίπου 1.800 χιλιομέτρων προς την κατεύθυνση του Ισραήλ από ελεγχόμενα εδάφη στην Υεμένη. Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, «πιθανότητα αποσυντέθηκε εν πτήσει». Όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα στρατιωτικό έγγραφο, ο συγκεκριμένος πύραυλος έφερε για πρώτη φορά κεφαλή με πυρομαχικά διασποράς.

Εκτός των στρατιωτικών ενεργειών κατά του Ισραήλ, οι Χούθι επανέλαβαν, από τον Ιούλιο και έπειτα από σύντομη παύση, τις επιθέσεις σε πλοία ανοιχτά της Υεμένης που θεωρούν πως σχετίζονται με το εβραϊκό κράτος.

Τον Μάιο, το κίνημα είχε συνάψει συμφωνία με τις ΗΠΑ, έπειτα από μήνες αμερικανικών βομβαρδισμών στην Υεμένη, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η συμφωνία αυτή δεν αφορούσε ζητήματα σχετικά με το Ισραήλ.

Οι Χούθι, που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης από το 2014 και βρίσκονται σε πόλεμο με τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, θεωρούνται μέρος του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης» κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ — μια χαλαρή, πλην υπολογίσιμη, συμμαχία υπό την αιγίδα του Ιράν, στην οποία συμμετέχουν επίσης η Χεζμπολά του Λιβάνου και η παλαιστινιακή Χαμάς.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Άμπντελ Καντέρ αλ Μουρτάντα, στέλεχος των Χούθι, διαβεβαίωσε: «Το Ισραήλ πρέπει να ξέρει πως δεν θα εγκαταλείψουμε τους αδελφούς μας στη Γάζα, όποιες θυσίες κι αν χρειαστούν».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να πραγματοποιούν βομβαρδισμούς αντιποίνων, κυρίως αεροπορικώς, σε ζώνες υπό τον έλεγχο των Χούθι, πλήττοντας συστηματικά λιμάνια στη δυτική Υεμένη και το αεροδρόμιο της Σανάα.