Αύριο ξεκινά η διαδικασία υποβολής της δήλωσης INTRASTAT για τις συναλλαγές του μηνός Ιουλίου. Η δήλωση αφορά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν αγοραπωλησίες αγαθών με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί υποχρέωση για όσες ξεπερνούν τα καθορισμένα όρια αξίας συναλλαγών. Στόχος είναι η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για την πορεία του εμπορίου εντός της Ε.Ε..

Δείτε τι ισχύει:

Πού υποβάλλεται: Ηλεκτρονικά στην ΕΛΣΤΑΤ, μέσω της πλατφόρμας eurostat.statistics.gr

Πότε: Ταυτόχρονα με τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων (VIES) και όχι αργότερα από τη λήξη της προθεσμίας του.

Όρια (κατώφλι εξομοίωσης):

Από 1/1/2025 έως 31/12/2025:

α) 200.000,00 € για αφίξεις

β) 90.000,00 € για αποστολές

Έντυπη μορφή: Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατατίθεται στη Δ.Ο.Υ. – αποδεικτικό αποτελεί το αντίτυπο με υπογραφή του υπαλλήλου.

Αν δεν υπάρχουν συναλλαγές: Δεν υποβάλλεται δήλωση.

Χρήσιμο: Αφορά μόνο αγαθά και όχι υπηρεσίες.

Πρόστιμα για μη υποβολή ή λάθη

Η μη υποβολή δήλωσης Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή η υποβολή της εκπρόθεσμα μπορεί να επιφέρει πρόστιμα. Συγκεκριμένα:

Πρόστιμο για μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή: Το πρόστιμο για την μη υποβολή της δήλωσης μπορεί να φτάσει τα 100 ευρώ για κάθε δήλωση που δεν έχει υποβληθεί ή υποβληθεί εκπρόθεσμα. Αν η παράβαση είναι επαναλαμβανόμενη, το πρόστιμο μπορεί να αυξηθεί. Πρόστιμο για ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία: Εάν η δήλωση περιλαμβάνει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, το πρόστιμο μπορεί να είναι 100 ευρώ και μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με την έκταση των λαθών.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλλουν τις δηλώσεις έγκαιρα και με σωστά δεδομένα, ώστε να αποφύγουν περιττά πρόστιμα και ταλαιπωρία.