Η κυβέρνηση της Νορβηγίας ανακοίνωσε σήμερα ένα άκρως σημαντικό πακέτο στήριξης προς την Ουκρανία, προσφέροντας συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας συνολικής αξίας σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων νορβηγικών κορωνών, δηλαδή περίπου 590 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως έκανε γνωστό ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε, “μαζί με τη Γερμανία διασφαλίζουμε τώρα ότι η Ουκρανία θα λάβει ισχυρά αντιαεροπορικά συστήματα”, τονίζοντας τη διεθνή συνεργασία για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας. Ο ίδιος πρόσθεσε: “Η Γερμανία και η Νορβηγία συνεργάζονται πολύ στενά για να υποστηρίξουν την Ουκρανία στη μάχη της να υπερασπιστεί τη χώρα και να προστατεύσει τον άμαχο πληθυσμό από τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις”.

Διεθνής συνεργασία για την εναέρια άμυνα

Η κοινή αυτή προσπάθεια Νορβηγίας και Γερμανίας περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση δύο προηγμένων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, μαζί με τους αντίστοιχους πυραύλους. Παράλληλα, η Νορβηγία αναλαμβάνει περαιτέρω δράση, συνεισφέροντας στην προμήθεια ενός σύγχρονου ραντάρ αντιαεροπορικής άμυνας από τη γερμανική εταιρεία Hensoldt, καθώς και επιπλέον αντιαεροπορικών συστημάτων της νορβηγικής εταιρείας Kongsberg.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητες της Ουκρανίας σε μια περίοδο που, σύμφωνα με τους Νορβηγούς και Γερμανούς αξιωματούχους, οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις συνεχίζουν να αποτελούν σοβαρή απειλή για τον άμαχο πληθυσμό.