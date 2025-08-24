Σε αυστηρούς τόνους σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, την κυβερνητική στάση απέναντι στην οικονομική πολιτική και, ειδικότερα, στο πρωτογενές πλεόνασμα. Σε δήλωσή του, σημείωσε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως «η κυβέρνηση ανταλλάσσει την οικονομική τους αιμορραγία με ψίχουλα» και υπογράμμισε ότι το πλεόνασμα-ρεκόρ κατά 1,2 δισ. ευρώ για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου έχει επιτευχθεί εις βάρος της μεσαίας τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, μέσα από μία άνευ προηγουμένου φορολογική επιβάρυνση.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Τσουκαλάς ανέδειξε πως η επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος οφείλεται σε αυξημένη άμεση και έμμεση φορολογία, που επιβαρύνει κυρίως τα εισοδήματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Όπως τόνισε, «ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει για την υπέρβαση κατά 1,2 δισ. του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου», όμως αυτή η επιτυχία έχει ως τίμημα τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

Η κοινωνία υπό το βάρος των αυξημένων φόρων

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ακόμη πως οι φορολογικές επιβαρύνσεις την τετραετία 2020-2024 αυξήθηκαν πέντε φορές περισσότερο από την ονομαστική αύξηση μισθών και συντάξεων. Αυτό, όπως υπογράμμισε, στερεί ρευστότητα από την αγορά και επηρεάζει αρνητικά κρίσιμους τομείς, όπως ο ελληνικός τουρισμός, ο οποίος φέτος «το βίωσε για τα καλά στο πετσί του».

Σύμφωνα με τον Κώστα Τσουκαλά, τα υπερπλεονάσματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη μεταφράζονται σε έλλειμμα για τη μεσαία τάξη και την κοινωνική συνοχή, με συνέπεια οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί να είναι «εκτός τόπου και χρόνου» τόσο ως προς τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών όσο και ως προς τα αδιέξοδα της κυβερνητικής πολιτικής.

Αναφορικά με τη δήλωση του Πρωθυπουργού πως «έχουμε μια οικονομία που παράγει οφέλη, που επιστρέφονται στην κοινωνία», ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υποτιμά ευθέως τη νοημοσύνη των πολιτών, οι οποίοι, σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, βιώνουν καθημερινά τις επιπτώσεις της οικονομικής πολιτικής στον οικογενειακό προϋπολογισμό.