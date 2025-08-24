Μήνυμα στήριξης στον παλαιστινιακό λαό στέλνουν δεκάδες σωματεία, συνδικάτα και συλλογικότητες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, καθώς εντείνονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, όπου πλήθος διαδηλωτών από φοιτητικούς συλλόγους, εργατικά σωματεία, οργανώσεις αλληλεγγύης αλλά και μέλη της παλαιστινιακής κοινότητας στην Ελλάδα, ύψωσαν φωνή διαμαρτυρίας και απαίτησαν τον τερματισμό της ισραηλινής επιθετικότητας και το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων προς τη Γάζα. Κυρίαρχο σύνθημα, το «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Στη διαδήλωση συμμετείχε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, δηλώνοντας από την πλατεία Συντάγματος: «Είναι αδιανόητο η ελληνική κυβέρνηση να στηρίζει τη γενοκτονία και τη λιμοκτονία του παλαιστινιακού λαού, ενισχύοντας έναν εγκληματία πολέμου. Πρέπει άμεσα να σταματήσει κάθε συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο και να αναγνωριστεί παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, όπως προβλέπει η ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ομιλία του Σπύρου Μαρίνη, προέδρου του ΔΣ της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και μέλους της Γραμματείας του ΠΑΜΕ: «Για ακόμη μία φορά βρισκόμαστε στους δρόμους, με καρδιά βαριά, αγωνία και οργή, για να φωνάξουμε το αυτονόητο: να σταματήσει τώρα η σφαγή στη Γάζα».

Αντίστοιχη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη, με σημείο συγκέντρωσης τον Λευκό Πύργο. Η προσέλευση των πολιτών ήταν ιδιαίτερα μαζική. Σωματεία της πόλης κάλεσαν σε πορεία που κινήθηκε μέσα από κεντρικές οδούς, φτάνοντας μέχρι το αμερικανικό προξενείο. Στην κεφαλή της πορείας βρισκόταν μια μεγάλη παλαιστινιακή σημαία, ενώ οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα αλληλεγγύης και ζητούσαν την άμεση διακοπή των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σε μια συμβολική κίνηση, νέοι και νέες άφησαν σχολικές τσάντες – συμβολίζοντας νεκρά παιδιά της Γάζας – πάνω σε κόκκινο πανί μπροστά στο προξενείο των ΗΠΑ, διαμαρτυρόμενοι για τη συνεχιζόμενη αιματοχυσία.

