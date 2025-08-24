Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα καταθέσει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία ζητά τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης της Ολομέλειας.

Στόχος της συνεδρίασης είναι η επιβεβαίωση και επικαιροποίηση του ψηφίσματος του 2015, που αφορά την προώθηση της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού Κράτους από την Ελλάδα, καθώς και η ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής πρωτοβουλίας για την άμεση έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Το συγκεκριμένο ψήφισμα είχε εγκριθεί ομόφωνα από τη Βουλή των Ελλήνων στις 22 Δεκεμβρίου 2015.

Όπως αναφέρουν πηγές από το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης είχε ήδη προαναγγείλει αυτή την πρωτοβουλία κατά την τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας πριν τη θερινή διακοπή, στις 31 Ιουλίου. «Μόλις ανοίξει η Βουλή, οφείλουμε να επιβεβαιώσουμε και να επικαιροποιήσουμε το ομόφωνο ψήφισμα του 2015», είχε δηλώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας: «Καθαρά λόγια, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας.

Και στη συνέχεια, να αναλάβουμε άμεσα πρωτοβουλίες για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών, όπως προβλέπουν και τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Μια λύση δίκαιη και βιώσιμη, που μπορεί να εξασφαλίσει την ειρηνική συνύπαρξη των λαών σε αυτή τη βασανισμένη περιοχή». Καταλήγοντας, τόνισε πως αυτή είναι η μόνη διέξοδος ώστε «η χώρα μας να απομακρυνθεί από το κλίμα απαξίωσης, στο οποίο την οδήγησε η στάση του πρωθυπουργού».