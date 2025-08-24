Με φόντο την κορύφωση της συζήτησης γύρω από τα περιστατικά έμφυλης βίας, ο Τομέας Ισότητας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής δημοσιοποιεί ανακοίνωση με μήνυμα: «Η αδράνεια είναι συνενοχή – Σπάμε τον κύκλο της βίας». Η ανακοίνωση έρχεται ως άμεση απάντηση στα αλλεπάλληλα περιστατικά των τελευταίων μηνών, τα οποία, όπως τονίζεται, συγκλονίζουν την κοινωνία σε καθημερινή βάση.

Κατά την παρέμβασή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής απορρίπτει κάθε προσπάθεια ωραιοποίησης ή αμβλύυνσης των γεγονότων, επισημαίνοντας με έμφαση ότι δεν πρόκειται για «εγκλήματα πάθους» ή «οικογενειακές τραγωδίες», αλλά για ξεκάθαρες γυναικοκτονίες. Η στάση του κόμματος είναι σαφής: πρέπει να ονοματίζουμε το φαινόμενο και να εντατικοποιήσουμε τις δράσεις που στοχεύουν στη ριζική αντιμετώπισή του.

Η ανακοίνωση εκφράζει βαθιά θλίψη και συμπαράσταση προς τις οικογένειες των θυμάτων, επισημαίνοντας ωστόσο πως οι απλές δηλώσεις λύπης και οι ευχές δεν επαρκούν. Απαιτείται δικαίωση για τις γυναίκες-θύματα και μεταρρυθμίσεις που μπορούν πραγματικά να διακόψουν τον φαύλο κύκλο της βίας.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας πως δεν έχει ανταποκριθεί στις θεσμικές της ευθύνες. Υπογραμμίζεται ότι, παρά δύο σημαντικές ευκαιρίες για μεταρρυθμίσεις το 2024 και το 2025, παρατηρούνται ακόμα κενά στο σύστημα αντιμετώπισης της έμφυλης βίας. Οι αλλαγές χαρακτηρίζονται ως αποσπασματικές και επικοινωνιακές, χωρίς ολιστική προσέγγιση, και αντίθετες με τις πρόσφατες συστάσεις της GREVIO (Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη Δράση κατά της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας του Συμβουλίου της Ευρώπης).

Συγκεκριμένα και άμεσα μέτρα για τον τερματισμό της βίας

Στην ανακοίνωση προτείνονται σαφείς και άμεσες ενέργειες που πρέπει να εφαρμοστούν χωρίς καθυστέρηση, μεταξύ των οποίων:

Η πλήρης εφαρμογή όλων των δεσμεύσεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και η ενσωμάτωση των συστάσεων της GREVIO.

και η ενσωμάτωση των συστάσεων της GREVIO. Ενίσχυση των δομών στήριξης των θυμάτων, με σταθερή χρηματοδότηση, περισσότερους ξενώνες, 24ωρες γραμμές βοήθειας, καθώς και νομική και ψυχολογική υποστήριξη.

Συνεχής εκπαίδευση αστυνομικών, δικαστικών λειτουργών και υγειονομικού προσωπικού για την έγκαιρη αναγνώριση των «σημαδιών» και την ουσιαστική προστασία των απειλούμενων γυναικών.

Εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης για το σπάσιμο του κύκλου της σιωπής και την ανατροπή κοινωνικών στερεοτύπων που διαιωνίζουν την έμφυλη βία.

Όπως καταλήγει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, η κάθε καθυστέρηση κοστίζει ζωές. Η κοινωνία απαιτεί δράση – οι γυναίκες απαιτούν δικαίωση.

«Η σιωπή δεν είναι επιλογή. Η αδράνεια είναι συνενοχή. Σπάμε τον κύκλο της βίας.»