Τη στήριξή του στο αίτημα των πυροσβεστών για τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε όλο το πυροσβεστικό προσωπικό εκφράζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. Σε σχετική ανακοίνωση, ο υπεύθυνος του ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κόμματος, Ανδρέας Πουλάς, και ο γραμματέας του Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Ανθεκτικότητας, Μιχάλης Χάλαρης, τονίζουν τη σημασία της έμπρακτης αναγνώρισης του έργου των πυροσβεστών.

Όπως επισημαίνουν, οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος αντιμετωπίζουν καθημερινά ιδιαίτερους κινδύνους, επιδεικνύοντας αυταπάρνηση στη μάχη για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Παρ’ όλα αυτά, «η Πολιτεία, αντί να αναγνωρίσει έμπρακτα το έργο τους, εξακολουθεί να τους αντιμετωπίζει με άνισα μέτρα και σταθμά», υπογραμμίζουν οι κ.κ. Πουλάς και Χάλαρης.

Η επιστολή διαμαρτυρίας της ΠΟΕΥΠΣ και το πάγιο αίτημα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη πρόσφατη επιστολή της ΠΟΕΥΠΣ προς τον πρωθυπουργό, η οποία, όπως σημειώνεται, αποτυπώνει τη βαθιά απογοήτευση και αγανάκτηση των πυροσβεστών, οι οποίοι εξακολουθούν να παραμένουν εκτός της πλήρους χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Η θέση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Σαφής δέσμευση για δικαιοσύνη

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, μέσω του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη, έχει δεσμευθεί δημόσια να στηρίξει «μέχρι τέλους το δίκαιο αίτημα» του πυροσβεστικού προσωπικού, επισημαίνοντας δύο κεντρικές διεκδικήσεις:

Επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε όλο το πυροσβεστικό προσωπικό, χωρίς διαχωρισμούς.

Πλήρη ομογενοποίηση των όρων εργασίας με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλους, ώστε να τερματιστούν οριστικά τα πολλαπλά εργασιακά καθεστώτα στο Σώμα.

Τα στελέχη του κινήματος επισημαίνουν ότι «η αναγνώριση του δύσκολου και απαιτητικού έργου των πυροσβεστών δεν μπορεί να μένει στα λόγια ή στις φωτογραφίες. Απαιτούνται πράξεις». Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να συνεχίσει τον αγώνα για ουσιαστική δικαιοσύνη υπέρ των ανθρώπων της πρώτης γραμμής, που «φυλάνε Θερμοπύλες για την κοινωνία και τη χώρα».