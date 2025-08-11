Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε επίσημα την πρόθεσή της να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι προχώρησε σήμερα σε σχετικές δηλώσεις, τονίζοντας πως είναι καιρός η χώρα να προχωρήσει σε αυτό το διπλωματικό βήμα.

Όπως επισήμανε ο ίδιος στους δημοσιογράφους, «η ειρήνη δεν μπορεί να είναι παρά προσωρινή» έως ότου τόσο οι Ισραηλινοί όσο και οι Παλαιστίνιοι αποκτήσουν ανεξάρτητα κράτη. Ο Αλμπανέζι, επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών, υπογράμμισε ότι η Αυστραλία αναγνωρίζει το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην ανεξαρτησία και στη δημιουργία κυρίαρχου κράτους.

Διεθνείς πιέσεις και αντίστοιχες κινήσεις

Στο ίδιο πνεύμα, το τελευταίο διάστημα και άλλες μεγάλες χώρες, όπως η Γαλλία και ο Καναδάς, έχουν αναγγείλει αντίστοιχη πρόθεση αναγνώρισης της Παλαιστίνης. Την ίδια ώρα, η βρετανική κυβέρνηση έχει δηλώσει πως θα ακολουθήσει αυτήν τη γραμμή αν το Ισραήλ δεν ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας και δεν επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Η διεθνής πίεση προς την ισραηλινή κυβέρνηση εντείνεται συνεχώς, με φόντο τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια. Οι συγκρούσεις αυτές έχουν προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, ενώ επίσης παρατηρείται κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη – περιοχή που τελεί υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Η Παλαιστίνη στη διεθνή σκηνή

Σημειώνεται ότι, μέχρι σήμερα, τα τρία τέταρτα των κρατών-μελών του ΟΗΕ έχουν ήδη προχωρήσει στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης – ενός κράτους που ανακηρύχθηκε από την εξόριστη παλαιστινιακή ηγεσία στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα, περίπου δέκα ακόμη χώρες προχώρησαν στη διπλωματική αυτή αναγνώριση.

Στα τέλη Ιουλίου, η Αυστραλία μαζί με άλλες 14 δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας και του Καναδά, απηύθυναν «παρότρυνση» προς τη διεθνή κοινότητα να προχωρήσει στην αναγνώριση της Παλαιστίνης ως ανεξάρτητου κράτους. Η σχετική τοποθέτηση ήρθε στο πλαίσιο υπουργικής συνόδου στα Ηνωμένα Έθνη με θέμα τη λύση των δύο κρατών.

Διεθνείς διαβεβαιώσεις για το μέλλον

Ο Άντονι Αλμπανέζι υπογράμμισε επίσης ότι έχει λάβει δεσμεύσεις από την Παλαιστινιακή Αρχή πως στο «όποιο μελλοντικό κράτος της Παλαιστίνης» δεν θα έχουν «καμιά θέση» οι «τρομοκρατικές οργανώσεις της Χαμάς». Αυτή η διαβεβαίωση κρίθηκε απαραίτητη, ώστε οποιαδήποτε αναγνώριση να συνοδεύεται από σαφείς όρους ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή.