Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κωνσταντάρα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Ο ίδιος έδινε τους τελευταίους μήνες μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας και κατέληξε τα ξημερώματα της Κυριακής (24/8).

Με πολυετή πορεία στη δημοσιογραφία και παρουσία στον πολιτικό χώρο, ο Κωνσταντάρας υπήρξε μια ξεχωριστή φωνή που προτιμούσε να μιλάει σπάνια, αλλά πάντα με ειλικρίνεια. Απέφευγε τις πολλές δημόσιες εμφανίσεις, επιλέγοντας να δίνει μόνο επιλεκτικές συνεντεύξεις.

Η τελευταία του τηλεοπτική παρουσία ήταν τον Μάρτιο του 2022 στην εκπομπή «MEGA Καλημέρα». Τότε, μίλησε για τη ζωή του, για τον αείμνηστο πατέρα του, Λάμπρο, αλλά και για τα 49 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του.

Δείτε τη συνέντευξή του: