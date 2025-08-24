Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κωνσταντάρα σε ηλικία 79 ετών.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας (1946–2025) υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα με σημαντική παρουσία στον χώρο των ΜΜΕ, της πολιτικής και της συγγραφής. Γεννημένος στην Αθήνα στις 9 Οκτωβρίου 1946, ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου.

Εκπαίδευση και Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Wilson High School στην Πενσυλβάνια και σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1972, εργάστηκε ως συντάκτης, αρθρογράφος, αρχισυντάκτης και διευθυντής σύνταξης σε πλήθος εφημερίδων. Επίσης, υπηρέτησε ως διευθυντής έκδοσης της σειράς Παγκόσμιας Κλασικής Λογοτεχνίας των Εκδόσεων Σμυρνιωτάκη, επιμελούμενος την έκδοση 24 βιβλίων.

Πολιτική Σταδιοδρομία

Η πολιτική του καριέρα ξεκίνησε το 2002 όταν εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής με την παράταξη του Γιάννη Τζανετάκου. Στις εθνικές εκλογές του 2004 εξελέγη βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Στις δημοτικές εκλογές του 2010 και το 2014 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο της Αθήνας και στη συνέχεια εξελέγη μέλος του Δ.Σ. του πολιτιστικού οργανισμού ΟΠΑΝΔΑ. Το 2015 παραιτήθηκε από τον ΟΠΑΝΔΑ και ορίστηκε αντιπρόεδρος της «Εταιρείας Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης» .

Προσωπική Ζωή

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν παντρεμένος με τη Βίκυ Βουρλάκη και απέκτησαν δύο παιδιά: την Παυλίνα και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Η Παυλίνα είναι σκηνοθέτης, μουσική-ραδιοφωνική παραγωγός και επιχειρηματίας, ενώ ο Λάμπρος είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής τηλεοπτικών προγραμμάτων και μουσικός-ραδιοφωνικός παραγωγός .

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας άφησε πίσω του ένα πλούσιο έργο και μια μακρά διαδρομή σε θέσεις ευθύνης, με τη φωνή του να έχει στιγματίσει για δεκαετίες τον δημόσιο διάλογο.

Το «αντίο» του γιου του

«Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δυο χρόνια» αναφέρει σε ανάρτησή του ο δημοσιογράφος Λάμπρος Κωνσταντάρας, λίγο αφού έγινε γνωστή η θλιβερή είδηση του θανάτου του πατέρα του, Δημήτρη.