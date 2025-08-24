Έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα, σε ηλικία 79 ετών, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας, γιος του ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα.

Ο Δ. Κωνσταντάρας ήταν φιλόλογος, δημοσιογράφος, τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παραγωγός από το 1972 ως το 2003, νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών το 2002-2004, βουλευτής Α΄ Αθηνών από το 2004 μέχρι το 2007 με τη Νέα Δημοκρατία, συγγραφέας 18 βιβλίων, δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων επί 9 χρόνια ως το 2019.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ αναφέρει: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη αποχαιρετά τον συνάδελφο Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή».