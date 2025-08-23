O Ολυμπιακός ξενικάει τις υποχρεώσεις του, ο οποίος υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR στο άδειο λόγω τιμωρίας «Γ. Καραϊσκάκης» για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την ενδεκάδα των νταμπλούχων Ελλάδας για το παιχνίδι με τους Αρκάδες.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Πνευμονίδης, Ροντινέι, Ελ Κααμπί.