O Ολυμπιακός ξενικάει τις υποχρεώσεις του, ο οποίος υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR στο άδειο λόγω τιμωρίας «Γ. Καραϊσκάκης» για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την ενδεκάδα των νταμπλούχων Ελλάδας για το παιχνίδι με τους Αρκάδες.
Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Πνευμονίδης, Ροντινέι, Ελ Κααμπί.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Asteras Aktor από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Asteras Aktor is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYAST #slgr pic.twitter.com/2JTQEF3Hrb
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 23, 2025