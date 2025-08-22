Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στην Stoiximan Super League, το Σάββατο 23/08 στις 20:00, απέναντι στον Αστέρα AKTOR στο άδειο λόγω τιμωρίας «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή των νταμπλούχων Ελλάδας για το παιχνίδι με τους Αρκάδες. Σε αυτήν δεν συμπεριλήφθηκαν οι τιμωρημένοι Καμπελά και Στρεφέτσα, και ο τραυματίας Γιάρεμτσουκ.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού συμπεριλήφθηκε και ο 18χρονος Κωνσταντίνος Αγγελάκης.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Αγγελάκης.