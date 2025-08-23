Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Χαλκ Χόγκαν (Hulk Hogan), με τα πρώτα στοιχεία να προκαλούν ερωτήματα σχετικά με πιθανή ιατρική αμέλεια.

Υπενθυμίζεται οτι ο 71χρονος θρύλος του WWE πέθανε στις 24 Ιουλίου στο σπίτι του, με την αιτία θανάτου να αποδίδεται αρχικά σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Ωστόσο, η γυναίκα του, Σκάι,επιβεβαίωσε στο TMZ ότι το φρενικό νεύρο του Χόγκαν «υπέστη βλάβη» κατά τη διάρκεια μιας από τις πρόσφατες χειρουργικές επεμβάσεις, στις οποίες υποβλήθηκε. Πρόσθεσε ότι έχει πραγματοποιηθεί νεκροψία – νκροτομή, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει τα αποτελέσματα.

Η Σκάι ανέφερε επίσης ότι η σορός του Χόγκαν δεν έχει ακόμη αποτεφρωθεί.

Επομένως, όπως αναφέρει το TMZ, ο Χαλκ Χόγκαν μπορεί να ήταν θύμα ιατρικής αμέλειας – αμέλειας που μπορεί να του κόστισε τη ζωή – σύμφωνα με πηγές που συνδέονται με την υπόθεση.