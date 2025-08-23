Μια 52χρονη συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου με την κατηγορία της αντιποίησης και εξαπάτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές την Παρασκευή, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου εντόπισαν τη γυναίκα να αυτοπαρουσιάζεται ως «καλόγρια» και «εκπρόσωπος Εκκλησίας», φορώντας τη σχετική ενδυμασία και διαθέτοντας προς πώληση διάφορα θρησκευτικά είδη.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή της και κατασχέθηκαν συνολικά 13 ξύλινες εικόνες Αγίων, 28 κομποσκοίνια, 26 ξύλινοι σταυροί και 15 κοκάλινοι σταυροί. Όλα τα αντικείμενα προορίζονταν για εμπορία, με το πρόσχημα της ενίσχυσης εκκλησιαστικού έργου, όπως η ίδια ισχυριζόταν.

Έρευνα των Αρχών για Ενδεχόμενη Ευρύτερη Δράση

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου, το οποίο ερευνά εάν η συλληφθείσα έχει διοχετεύσει με παρόμοιο τρόπο θρησκευτικά είδη σε άλλες περιοχές ή αν εμπλέκονται κι άλλα άτομα. Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, τέτοιου είδους περιστατικά συχνά στοχεύουν στη συγκέντρωση χρημάτων από ανυποψίαστους πολίτες, εκμεταλλευόμενα τη θρησκευτική τους πίστη.

Η δράση αυτή εγείρει ερωτήματα για τον βαθμό επαγρύπνησης της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε περιπτώσεις αντιποίησης και απατηλής συλλογής χρημάτων, αλλά και για την ανάγκη ενίσχυσης του ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές στις εμπορικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θρησκεία.