Μια γυναίκα με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και ένας άνδρας με ελαφρά εγκαύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αργά το βράδυ της Παρασκευής (22/8), μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο αθλητικού συλλόγου στην περιοχή της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε παρακείμενη γεννήτρια και αιφνιδίασε τους αθλητές, οι οποίοι εκείνη την ώρα βρίσκονταν στα αποδυτήρια, στα οποία μεταδόθηκε αστραπιαία.

Επιτόπου έσπευσαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με 14 άνδρες που κατάφεραν να θέσουν άμεσα την πυρκαγιά υπό έλεγχο και να απομακρύνουν την γυναίκα η οποία βρέθηκε στο δάπεδο των αποδυτηρίων σε λιπόθυμη κατάσταση.