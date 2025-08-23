Πλήθος κόσμου φτάνει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ώστε να πει το «τελευταίο αντίο» στον Απόστολο Βεσυρόπουλο, γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 59 του χρόνια.

Σε μήνυμα της η οικογένεια του αναφέρει: «Αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια».

Φωτογραφίες από τον πολιτικό κόσμο που σπεύδει για το τελευταίο «αντίο» στον Απόστολο Βεσυρόπουλο