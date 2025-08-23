Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας τελείται σήμερα, στις δώδεκα το μεσημέρι, η εξόδιος ακολουθία για τον εκλιπόντα Απόστολο Βεσυρόπουλο, γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Το τελευταίο «αντίο» στον Απόστολο Βεσυρόπουλο απευθύνουν η οικογένειά του, στενοί φίλοι, καθώς και συνεργάτες του από τον πολιτικό και τοπικό χώρο. Παρόντα είναι μέλη της κυβερνητικής ηγεσίας, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης Ημαθίας και φορείς της τοπικής κοινωνίας.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Πέμπτη 21 Αυγούστου, σε ηλικία 59 ετών, ύστερα από ανακοπή καρδιάς, ενώ βρισκόταν με την οικογένειά του για διακοπές στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Η αιφνίδια απώλειά του προκάλεσε συγκίνηση, αφήνοντας βαθιά θλίψη στους δικούς του ανθρώπους, αλλά και σε όσους συμπορεύτηκαν μαζί του στην πολύχρονη πολιτική και κοινωνική του πορεία.

Πολιτική και επαγγελματική διαδρομή

Με οικονομικές σπουδές και απόφοιτος ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ο Βεσυρόπουλος υπηρέτησε, μεταξύ άλλων, ως υφυπουργός Οικονομικών, αναλαμβάνοντας τη φορολογική πολιτική και τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. Η πολιτική του δραστηριότητα ξεκίνησε από την αυτοδιοίκηση, με θέσεις όπως νομαρχιακός σύμβουλος και αντινομάρχης Ημαθίας, αρμόδιος για αγροτική ανάπτυξη, οικονομικά, εμπόριο και προστασία καταναλωτή. Την περίοδο 2004-2008 εργάστηκε ως εφοριακός στη Βέροια, ενώ συμμετείχε ενεργά στη ΔΑΚΕ Εφοριακών Ημαθίας-Πέλλας-Πιερίας.

Σημαντικός ο ρόλος του και στη Νέα Δημοκρατία, όπου από το 2010 ήταν αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής Ημαθίας (ΝΟΔΕ).

Κοινοβουλευτική πορεία

Πρωτοεκλέχθηκε βουλευτής Ημαθίας με τη ΝΔ το 2012. Επανεξελέγη στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 2015, ενώ το 2019 και το 2023 σημείωσε την πρωτιά στη σταυροδοσία στον νομό του. Στη διάρκεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού Οικονομικών για φορολογική πολιτική και δημόσια περιουσία. Με τον πρόσφατο ανασχηματισμό κατέλαβε τη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε κύμα συλλυπητηρίων από το σύνολο του πολιτικού κόσμου, εκφρασμένων τόσο μέσω επίσημων ανακοινώσεων όσο και με προσωπικά μηνύματα.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος αφήνει πίσω τη σύζυγό του και δύο παιδιά.

Μήνυμα της οικογένειας

Η οικογένειά του, σε δημόσιο μήνυμα, ζήτησε:

«Αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου, που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια».