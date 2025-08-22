Ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, μίλησε για… προπαγάνδα, υποστηρίζοντας πως οι φίλοι του Παναθηναϊκού αντιμετώπισαν την αναμέτρηση με την τουρκική ομάδα σαν να επρόκειτο για εθνικό ζήτημα!

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Εδώ έκαναν απίστευτη προπαγάνδα για 10–12 μέρες. Το έμβλημα με τον Ατατούρκ ήρθε τελικά εδώ. Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού έζησαν το ματς σαν… εθνικό αγώνα. Ύστερα από 27 χρόνια επιστρέψαμε στην ευρωπαϊκή σκηνή. Για εμάς ήταν κάτι σπουδαίο. Χάσαμε, αλλά παλέψαμε. Τώρα υπάρχει η ρεβάνς, δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε. Θέλω να στείλω μήνυμα σε όλη την Τουρκία και στους οπαδούς της Σάμσουνσπορ. Η ομάδα δεν ήταν πλήρως έτοιμη, όμως πιστεύω ότι στη Σαμσούντα θα δυσκολέψουμε πολύ τον Παναθηναϊκό.

Το 2-1 δεν είναι κακό αποτέλεσμα,·θα θέλαμε την ισοπαλία, αλλά δεν τα καταφέραμε. Έχουμε όμως τη δύναμη να κερδίσουμε εντός έδρας. Θα ανακοινώσω μπόνους πρόκρισης στους παίκτες μας.»