Αρκεί ένας… κούκος να φέρει την άνοιξη ή αν προτιμάτε – για να το ταιριάξουμε και με το ποδόσφαιρο – ένας Καλάμπρια να αλλάξει την εικόνα μιας ομάδας; Αν βασιστούμε στο ντεμπούτο του Ιταλού μπακ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και σε όλα όσα έκανε στα τριάντα λεπτά που αγωνίστηκε στο παρθενικό του παιχνίδι με τους Πράσινους, τότε η απάντηση είναι: “Ναι“!

Εντάξει, υπάρχει υπερβολή σε όσα διαβάσατε, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο άλλοτε αρχηγός της Μίλαν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα με τη Σαμσουνσπόρ, να βγάλει ενέργεια και να βάλει… φωτιά στο ματς. Γιατί ανέβασε ένα επίπεδο τη δεξιά πτέρυγα του Παναθηναϊκού, γιατί προκάλεσε ρήγματα στην άμυνα των Τούρκων, γιατί έφερε φρεσκάδα στο Τριφύλλι, γιατί ήταν… Καλάμπρια.

Τόσο επιδραστικός ήταν ο 28χρονος δεξιός οπισθοφύλακας στο πρώτο του ματς που… παρέσυρε τους πάντες στο πέρασμα του. Είχε ενθουσιασμό, είχε πάθος, είχε “δίψα” και προσαρμόστηκε ανέλπιστα γρήγορα στην αγωνιστική φιλοσοφία της νέας του ομάδας.

Βέβαια, εδώ φαίνονται οι σημαντικές ποδοσφαιρικές προσωπικότητες και ο Καλάμπρια δεν χρειαζόταν πολύ χρόνο για να δείξει τι μπορεί να δώσει στον Παναθηναϊκό. Ένας μπακ σήκωσε στο… πόδι το ΟΑΚΑ και μέσα σε λίγα λεπτά έκανε τον κόσμο του Τριφυλλιού να φωνάζει ρυθμικά το όνομα του. Αυτός και αν ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά!

Αν η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, τότε ο κόσμος του Παναθηναϊκού ας ετοιμαστεί για όμορφες βραδιές, βγαλμένες από τα στούντιο της Τσινετσιτά. Καλός, “χρυσός“, μπορεί και υπερπολύτιμος να εξελιχθεί ο Καλάμπρια, ωστόσο δεν μπορεί μονάχος να σηκώσει στις πλάτες του μια ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που έπρεπε απέναντι στη Σαμσουνσπόρ, έδειξε χαρακτήρα σε ένα σημείο που έγιναν τα πράγματα… δύσκολα, ωστόσο τίποτα δεν έχει τελειώσει και θα χρειαστεί… τρεις φορές μεγαλύτερη προσοχή στη ρεβάνς που θα γίνει στη Σαμψούντα.

Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκει εύκολα το γκολ και κυρίως δεν εκμεταλλεύεται τους επιθετικούς του, οι οποίοι παίρνουν λίγες προσπάθειες και αρκούνται σε χρήσιμη, αλλά αθόρυβη δουλειά. Μόνο που ο ρόλος τους είναι διαφορετικός, να στείλουν τη μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα, και ο Βιτόρια θα πρέπει να βρει τον τρόπο για να αξιοποιήσει τα “όπλα” του.

Σε ηγέτη της άμυνας του Παναθηναϊκού έχει εξελιχθεί ο Πάλμερ – Μπράουν, ο οποίος κάθε φορά δείχνει και καλύτερος, ενώ είναι εξαιρετική η “χημεία” του Αμερικανού στόπερ με τον Τουμπά.

Απίθανη είναι η εκκίνηση του Κυριακόπουλου στο Τριφύλλι και είναι εντυπωσιακή η παρουσία του στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν, ο Τσιριβέγια “καταπίνει” χιλιόμετρα, ο Πελίστρι παραμένει σε καλό επίπεδο και ο Τετέ ίσως πάρει τα… πάνω του με τον Καλάμπρια στην πλευρά του