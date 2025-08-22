Για τον Χουλιάν Κουέστα έχουν γραφτεί και έχουν ειπωθεί πολλά όλα αυτά τα χρόνια που φοράει στο στήθος τον θεό του πολέμου.

Ο ξένος που έγινε Έλληνας και εξελίχθηκε σε «σημαία» της σύγχρονης ιστορίας των «κιτρινόμαυρων». Ο ξένος με τις περισσότερες συμμετοχές (224) και ο αρχηγός της ομάδας τα τελευταία χρόνια.

Το «τέλος εποχής» είναι το λιγότερο που μπορεί να πει κάποιος για το «αντίο» που ετοιμάζεται να πει ο Ιβηρας κίπερ. Ένα «αντίο» το οποίο δεν ήθελε, αλλά αποτέλεσε και μονόδρομο για τον ίδιο από την στιγμή που φαινόταν ότι δεν θα αλλάξει το status quo της παρουσίας του στο κλαμπ και δεν θα πάρει εύκολα χρόνο συμμετοχής. Συν ότι η νέα πρόταση της Αντάλιασπορ ήταν πολύ καλή για να την αφήσει έτσι…

Είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που θα χειριστεί ο Άρης μία τριάδα με Διούδη, Μάικιτς και Αθανασιάδη, εφόσον ο πρώτος φορέσει ξανά τα κιτρινόμαυρα. Τρεις τερματοφύλακες που ήρθαν φέτος και κάλλιστα μπορούν να είναι βασικοί. Πολύ ανορθόδοξο…

Η απόφαση του Άρη με τον Κουέστα θα κριθεί αγωνιστικά σε βάθος χρόνου και με βάση την απόδοση των παραπάνω. Από εκεί και πέρα, όμως, δεν χειρίστηκε σωστά μία ξεχωριστή υπόθεση όπως αυτή του Κουέστα, για το ποιόν του οποίου θα ειπωθούν σίγουρα περισσότερα μετά το πολύ σημαντικό ματς που υπάρχει αύριο. Ακόμα και ο Κουέστα δεν είναι πάνω από το κλαμπ και την σημασία της αυριανής αναμέτρησης κόντρα στον ΝΠΣ Βόλο.

Ούτε να τη σκέφτεται τη γκέλα!

Δανειζόμενοι έναν στίχο του τεράστιου Βασίλη Καρρά… σου απαγορεύεται! Οχι να υπάρχουν κάποιοι που για σένα θα πονάνε -όπως λέει το άσμα- αλλά να γκελάρεις απέναντι στους Θεσσαλούς.

Δεν είναι μόνο η βαθμολογική σημασία του αγώνα. Περισσότερο είναι η προσπάθεια αποσυμπίεσης του κλίματος το οποίο επικρατεί στον κιτρινόμαυρο οργανισμό από τον αποκλεισμό στην Ευρώπη και μετά.

Το κλίμα δεν σηκώνει πολλά-πολλά και ειδικά απώλεια βαθμών στην πρεμιέρα, όπως και στο ματς που ακολουθεί με τον Παναιτωλικό την επόμενη εβδομάδα (30/08). Ο Άρης χρειάζεται περισσότερη ηρεμία και λιγότερη εσωστρέφεια από αυτήν που θα διογκωθεί εάν δεν κερδίσει αύριο.

Η κουβέντα προφανώς και δεν γίνεται επειδή αντιμετωπίζει κάποιο μεγαθήριο. Με τον Βόλο παίζει… Ο Βόλος όμως του «έκοψε» πέρυσι πέντε βαθμούς και παράλληλα ο Άρης φοβάται περισσότερο… τον εαυτό του. Το γεγονός ότι ναι μεν εμφάνισε βελτίωση κόντρα στον Αστέρα αλλά ακόμα δεν πείθει ως ομάδα, πέραν της ποιότητας που φαίνεται να έχει προσθέσει στην επιθετική γραμμή του.

Με αυτήν την ποιότητα θα προσπαθήσει να λύσει τον γόρδιο δεσμό της άμυνας του Βόλου, τη στιγμή που θα πρέπει να συμμαζέψει σημαντικά την ανασταλτική του εικόνα και κυρίως στα μέτρα που θα αφήσει δεδομένα στην πλάτη του. Μία κατάσταση την οποία ο Βόλος προφανώς θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει και το θέμα για τον Άρη είναι να μην εκτεθεί όπως στα ματς που προηγήθηκαν.