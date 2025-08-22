Στη σύλληψη ενός 43χρονου αλλοδαπού προχώρησαν χθες το βράδυ οι αστυνομικοί του Τμήματος Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, υπήκοος Μαρόκου, εντοπίστηκε σε πάρκο στο κέντρο της πόλης, όπου φέρεται να συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου να αυτοϊκανοποιείται. Μετά από άμεση επέμβαση, οι δυνάμεις της αστυνομίας έφτασαν στο σημείο και προέβησαν στη σύλληψη του δράστη, ο οποίος οδηγήθηκε με χειροπέδες στο αστυνομικό τμήμα.