Φωτιά τώρα στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα
Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα, η οποία καίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο. Για την κατάσβεση επιχειρούν 22 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων καθώς και 5 οχήματα.
Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς
Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να απολαύσουν τα τελευταία μπάνια του καλοκαιριού. Την ημέρα αυτή πραγματοποιείται ο Αγιασμός, διανέμονται τα βιβλία και οι μαθητές ενημερώνονται για το πρόγραμμα των πρώτων ημερών. Οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στα σχολεία από Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, αφιερώνοντας τις πρώτες ημέρες σε: […]
Σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων για φθορές και κλοπές σε Γυμνάσιο της Ιτέας
Τέσσερις ανήλικοι συνελήφθησαν την Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση, κατηγορούμενοι για εκτεταμένες φθορές και κλοπές στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου Ιτέας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν αρχικά δύο από τους ανήλικους, οι οποίοι αντιστάθηκαν κατά τη σύλληψή τους. Από την αστυνομική διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι είχαν προηγουμένως προκαλέσει ζημιές στο σχολικό συγκρότημα. Παράλληλα, […]
Ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου: Δύο θάνατοι και δεκάδες κρούσματα
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες. Από τις αρχές του 2025 έχουν καταγραφεί 47 εγχώρια κρούσματα. Από αυτά, τα 11 χρειάστηκε να νοσηλευτούν, ενώ δύο ασθενείς εισήχθησαν σε ΜΕΘ. Κρούσματα έχουν εντοπιστεί σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Αττικής, της ανατολικής και κεντρικής Μακεδονίας, καθώς […]