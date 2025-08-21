«Η Ελλάδα, με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης, στέκεται δίπλα στους ευρωπαίους εταίρους μας», αναφέρει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την αποστολή βοήθειας από τη χώρα μας προς Πορτογαλία και Ισπανία, για να συνδράμουν στην κατάσβεση των μεγάλων πυρκαγιών, οι οποίες, όπως τονίζει, έχουν κάνει στάχτη πάνω από 5 εκατομμύρια στρέμματα.

«Η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν δει περισσότερα από 5.000.000 στρέμματα να καίγονται μέσα σε δέκα ημέρες. Πρόκειται για σχεδόν διπλάσια καμένη έκταση από τον μέσο όρο της ΕΕ την περίοδο 2006-2024 και σχεδόν διπλάσια από το μέγεθος του Λουξεμβούργου.

Είναι ήδη η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ έως τα μέσα Αυγούστου», σημειώνει ο Υπουργός και προσθέτει: « Η Ελλάδα, με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης, στέκεται δίπλα στους ευρωπαίους εταίρους μας. Αποστέλλουμε 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415 στην Πορτογαλία. Μεταβαίνει στην Ισπανία μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 20 Δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), έπειτα από αποδοχή της ισπανικής πλευράς».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ