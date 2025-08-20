Η Ρωσία προχώρησε στην επιβολή απαγόρευσης εισόδου σε 21 άτομα, κατηγορώντας τους για συνεργασία με «επιβλαβή βρετανικά μέσα ενημέρωσης» και για την προώθηση αντιρωσικών αφηγήσεων. Η νέα αυτή κίνηση εντείνει ακόμα περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα μεταξύ Μόσχας και Λονδίνου.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, στη λίστα των ανεπιθύμητων ατόμων βρίσκονται δημοσιογράφοι, αναλυτές και μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για διασπορά πληροφοριών που «υπονομεύουν» τη ρωσική εικόνα στη διεθνή κοινότητα.

Κλιμάκωση αντιπαράθεσης: Νέα πρόσωπα στη λίστα κυρώσεων

Τα συγκεκριμένα ονόματα προστίθενται σε εκείνα των εκατοντάδων δυτικών υπηκόων που έχουν ήδη ενταχθεί στον ρωσικό «κατάλογο απαγόρευσης» από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η πρακτική αυτή ξεκίνησε ως απάντηση στις κυρώσεις και στις κριτικές που έχει δεχτεί η Μόσχα για τη στρατιωτική εισβολή στη γειτονική χώρα.

Βρετανικές αντιδράσεις και νέα μέτρα

Σε μια κίνηση απάντησης, η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή νέων οικονομικών κυρώσεων, επικεντρωμένων αυτή τη φορά σε δίκτυα κρυπτονομισμάτων που διαχειρίζεται η Ρωσία. Όπως αναφέρει το Λονδίνο, στόχος των κυρώσεων είναι να παρεμποδιστεί η προσπάθεια της Ρωσίας να παρακάμψει το ισχύον καθεστώς οικονομικών περιορισμών και να στηριχθεί η χρηματοδότηση των στρατιωτικών ενεργειών της.