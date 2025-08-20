Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Τετάρτη ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συζητήσει τις πολιτικές πτυχές μιας συμφωνίας με την Ουκρανία.

Η Ρωσία είναι έτοιμη να διεξαγάγει συνομιλίες σε οποιαδήποτε μορφή και να αυξήσει το επίπεδο των αντιπροσωπειών στις διαπραγματεύσεις, πρόσθεσε.

Ωστόσο, επανέλαβε την επιμονή της Μόσχας ότι οποιαδήποτε συνάντηση των ηγετών της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα πρέπει να είναι το αποκορύφωμα αυτών των διαπραγματεύσεων και θα πρέπει να προετοιμαστεί προσεκτικά.

Στο τραπέζι του ΝΑΤΟ οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ θα επικεντρωθούν σήμερα, Τετάρτη 20/8, στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης τηλεδιάσκεψης. Η συζήτηση έρχεται μετά τις συναντήσεις των ευρωπαίων ηγετών και του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανακοίωσε ανακοίνωσε η Βορειοατλαντική συμμαχία θα συζητήσουν για την κατάσταση στην Ουκρανία και «την πρόοδο των διπλωματικών προσπαθειών».

Οι σύμμαχοι του Κιέβου διαπραγματεύονται τι είδους εγγυήσεις ασφαλείας θα μπορούσαν να παράσχουν στην Ουκρανία στην περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τη Μόσχα, ώστε να αποτρέψουν μια ενδεχόμενη νέα ρωσική επίθεση στη χώρα αυτή.

Οι συζητήσεις επιταχύνθηκαν μετά τη συνάντηση που είχαν την περασμένη Παρασκευή στην Αλάσκα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Ακολούθησε, τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, η σύνοδος μεταξύ του Τραμπ, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πολλών Ευρωπαίων ηγετών.

Τις επόμενες ημέρες προβλέπεται να γίνουν πολλές συναντήσεις, σε διάφορα επίπεδα και σχήματα, ώστε να εξεταστούν οι πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, που προεδρεύει της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι θα συνεδριάσουν σήμερα με τηλεδιάσκεψη οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων άμυνας των 32 χωρών μελών της Συμμαχίας.

Η Μόσχα ανακοίνωσε την κατάληψη τριών οικισμών στην ανατολική Ουκρανία και πλήγματα σε λιμενική υποδομή

Την ίδια ώρα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν λιμενική υποδομή που προμηθεύει καύσιμα στις ουκρανικές δυνάμεις, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Στην ανακοίνωση δεν κατονομάζεται το λιμάνι. Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει νωρίτερα πως η Ρωσία έπληξε σταθμό διανομής αερίου στη νότια περιφέρεια της Οδησσού.

Last night, a drone strike on Okhtyrka in the Sumy region injured 14 people. A family with wounded children – 5 months, 4 years, and 6 years old – sought assistance after the attack. In Kostiantynivka, Donetsk region, a glide bomb strike damaged five apartment buildings, and at… pic.twitter.com/TWRPo4Po6F — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2025

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης πως οι δυνάμεις του κατέλαβαν τους οικισμούς Πανκίβκα και Σουχετσκέ στην ανατολική ουκρανική περιφέρεια του Ντονέτσκ, καθώς και τον οικισμό Νοβογκεοργκιίβκα στην κεντροανατολική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ.

Οι δύο πρώτοι οικισμοί βρίσκονται κοντά στον τομέα του μετώπου όπου την περασμένη εβδομάδα ο ρωσικός στρατός είχε διασπάσει την ουκρανική άμυνα, ανάμεσα στο Ποκρόφσκ και την Κοστιαντινίβκα.

Ουκρανικές ενισχύσεις σταμάτησαν στη συνέχεια και περιόρισαν αυτή την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων, σύμφωνα με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο οικισμός Νοβογκεοργκιίβκα βρίσκεται σε μια περιοχή στην οποία τα ρωσικά στρατεύματα είχαν διεισδύσει για πρώτη φορά τον Ιούλιο, διευρύνοντας το μέτωπο.