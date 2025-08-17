Η Ρωσία ετοιμάζεται να εκτοξεύσει έναν ιδιαίτερο βιοδορυφόρο, τον Bion-M No. 2, που θα μεταφέρει στις 20 Αυγούστου από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν ένα… μικροσκοπικό «ξενοδοχείο ποντικιών». Στο εσωτερικό του θα φιλοξενηθούν για έναν μήνα 75 ποντίκια, πάνω από 1.000 μύγες των φρούτων, μικροοργανισμοί, καλλιέργειες κυττάρων και σπόροι φυτών, ώστε να μελετηθούν οι επιδράσεις της παρατεταμένης παραμονής στο Διάστημα.

Το πρόγραμμα, που θυμίζει μια σύγχρονη «κιβωτό του Νώε», έχει στόχο να συγκεντρώσει πολύτιμα δεδομένα για τις βιολογικές και ιατρικές προκλήσεις των μελλοντικών μακροχρόνιων διαστημικών αποστολών. Η τροχιά που θα ακολουθήσει ο δορυφόρος είναι πολική (97 μοιρών) και θα εκθέσει τα ζώα σε πολύ υψηλότερα επίπεδα κοσμικής ακτινοβολίας σε σχέση με προηγούμενες αποστολές.

Στην αποστολή θα πραγματοποιηθούν περισσότερα από δέκα πειράματα, υπό την επίβλεψη της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών και του Ινστιτούτου Ιατρικών και Βιολογικών Προβλημάτων (IMBP). Οι επιστήμονες θα παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση των ποντικιών μέσω καμερών και αισθητήρων, ενώ ορισμένα από αυτά θα φέρουν εμφυτευμένα μικροτσίπ. Τα κλουβιά είναι εξοπλισμένα με συστήματα σίτισης, φωτισμού, αερισμού και απομάκρυνσης αποβλήτων.

Εκτός από τα ζώα, στον δορυφόρο θα μεταφερθούν και δείγματα σεληνιακού προσομοιωμένου εδάφους (σκόνη και πετρώματα), τα οποία θα εκτεθούν στο κενό του Διαστήματος και στην ακτινοβολία. Στόχος είναι να αξιολογηθεί πώς επηρεάζονται, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για μελλοντικές κατασκευές και υποδομές στη Σελήνη.

Μετά την επιστροφή του δορυφόρου στη Γη, μέσω καθοδηγούμενης κάθοδος με αλεξίπτωτο, οι ερευνητές θα μελετήσουν τις βιολογικές προσαρμογές των ποντικιών, συγκρίνοντάς τες με ομάδες ελέγχου που παραμένουν στη Γη. Τα αποτελέσματα της αποστολής αναμένεται να προσφέρουν πολύτιμη γνώση για την προστασία των μελλοντικών αστροναυτών, αλλά και εφαρμογές στην ιατρική εδώ στη Γη.