Λειψυδρία: Η Μεσόγειος και η Ελλάδα στο επίκεντρο της κρίσης
Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications φέρνει στο φως ανησυχητικά στοιχεία για το πώς η υπερθέρμανση του πλανήτη θα επιδεινώσει την παγκόσμια λειψυδρία τις επόμενες δεκαετίες. Οι ερευνητές Lorenzo Rosa και Matteo Sangiorgio μέτρησαν το «υδατικό χάσμα» – τη διαφορά ανάμεσα στη διαθέσιμη ποσότητα ανανεώσιμου γλυκού νερού και στην κατανάλωση. Σήμερα, αυτό το […]
Ο «άνθρωπος – νυχτερίδα» του Μεξικό αγωνίζεται για τα πιο αδικημένα ζώα του πλανήτη
Οι νυχτερίδες έχουν αποκτήσει κακή φήμη. Μύθοι, λαϊκές παραδόσεις και αρνητική κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης έχουν κάνει πολλούς να τις συνδέουν με βρικόλακες ή να τις κατηγορούν για ξεσπάσματα ασθενειών. Όμως, οι πληθυσμοί νυχτερίδων σε όλο τον κόσμο μειώνονται, και χωρίς αυτές, τα οικοσυστήματα χάνουν σημαντικά οφέλη, όπως ο έλεγχος επιβλαβών εντόμων, η επικονίαση […]
Οι πρώτοι Παγκόσμιοι Αγώνες Ανθρωποειδών στην Κίνα – Αγωνίζονται από στίβο και ποδόσφαιρο έως χορό και πάλη
Οι πρώτοι Παγκόσμιοι Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ πραγματοποιούνται στο Πεκίνο, με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από 16 χώρες, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Ιαπωνία. Τα ρομπότ-αθλητές θα αγωνιστούν σε διάφορα αγωνίσματα, όπως στίβο, ποδόσφαιρο, χορό και πολεμικές τέχνες. O σκοπός των διοργανωτών είναι να δοκιμαστεί και να βελτιωθεί η τεχνολογία των ρομπότ. Όπως αναφέρουν, […]
Άλτμαν vs. Μασκ, Β’ γύρος: Το «Merge Labs» μπαίνει κόντρα στη Neuralink
Η πιο εκρηκτική κόντρα της Σίλικον Βάλεϊ δεν περιορίζεται πια στην τεχνητή νοημοσύνη (AI). Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Σαμ Άλτμαν ετοιμάζεται να συνιδρύσει την Merge Labs, μια εταιρεία που θα ανταγωνιστεί ευθέως τη Neuralink του Έλον Μασκ στον χώρο των brain–computer interfaces (BCI). Το νέο σχήμα στοχεύει σε 250 εκατ. δολάρια με αποτίμηση περί τα […]